Wevza: l'U.18 Maschile batte di slancio il Portogallo

FRANCOFORTE (GERMANIA)- Nessun problema per l'Under 18 maschile nel torneo Wevza che mette in palio un posto ai prossimi Europei di categoria in programma in Bulgaria dal 10 al 21 luglio 2024. La nazionale di Monica Cresta ha superato nettamente 3-0 (25-16, 25-23, 25-14) i pari età del Portogallo. Un successo mai in discussione che da fiducia al gruppo azzurro in vista dei prossimi impegni.