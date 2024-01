Wevza: la Francia supera gli azzurri di Monica Cresta in finale

FRANCOFORTE (GERMANIA)- L'Under 18 Maschile non ce l'ha fatta a salire sul gradino più alto del Torneo Wevza, sconfitta in Finale dalla Francia. La squadra di Monica Cresta, in svantaggio di due set, ha soltanto sfiorato la grande rimonta arrendendosi 3-2 (25-18, 25-18,22-25, 23-25, 15-12) al tie break. Forte delusione nel clan azzurro per aver fallito la qualificazione per i Campionati Europei di categoria in programma dal 10 al 21 luglio 2024 in Bulgaria.