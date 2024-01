VNL 2024: resi noti dalla FIVB i calendari

La nazionale azzurra femminile inizierà il proprio percorso ad Antalya (Turchia), contro la Polonia il 14 maggio, mentre la data d’esordio degli azzurri è fissata per il 22 maggio a Rio de Janeiro, in Brasile contro la Germania. L'atto conclusivo della manifestazione femminile si terrà dal 20 al 23 giugno; la sede non è ancora stata resa nota dalla federazione internazionale.



Il torneo maschile si concluderà invece dal 27 al 30 giugno a Lodz, Polonia

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE (orari di gioco italiani)-

Week 1 (Antalya, Turchia)



14 maggio: Italia-Polonia ore 19



16 maggio: Germania-Italia ore 13



17 maggio: Italia-Bulgaria ore 19



18 maggio: Italia-Turchia ore 19

Week 2 (Macao, Hong Kong)



29 maggio: Italia-Francia ore 10



30 maggio: Repubblica Dominicana-Italia ore 6.30



1 giugno: Brasile-Italia ore 6.30



2 giugno: Italia-Cina ore 13.30

Week 3 (sede da definire, Giappone)



11 giugno: Italia-Canada ore TBD



14 giugno: Italia-Corea ore TBD



15 giugno: Italia-USA ore TBD



16 giugno: Serbia-Italia ore TBD

Fase finale: sede da definire

Quarti di finale



20 giugno ore TBD



21 giugno ore TBD

Semifinali



22 giugno ore TBD

Finali



23 giugno ore TBD

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)

Week 1 (Rio de Janeiro, Brasile)



22 maggio: Germania – Italia ore 22.30



24 maggio: Iran - Italia ore 22.30



25 maggio: Giappone - Italia ore 19



26 maggio: Brasile - Italia ore 15

Week 2 (Ottawa, Canada)



6 giugno: Francia - Italia ore 2



6 giugno: Usa – Italia ore 22.30



7 giugno: Cuba - Italia ore 17



9 giugno: Italia - Olanda ore 17

Week 3 (Lubiana, Slovenia)



19 giugno: Italia – Polonia ore 20.30



20 giugno: Bulgaria – Italia ore 16.30



22 giugno: Slovenia – Italia ore 20.30



23 giugno: Turchia – Italia ore 16.30

Quarti di finale (Lodz, Polonia)



27 giugno ore 17 e 20



28 giugno ore 17 e 20

Semifinali (Lodz, Polonia)



29 giugno ore 17 e 20

Finali (Lodz, Polonia)



30 giugno ore 17 e 20