Perù e Bulgaria ospiteranno i Mondiali Femminili e Maschili U.17

ROMA- Perù e Bulgaria saranno le sedi che ospiteranno i prossimi Mondiali Under 17 Femminili e Maschili. Lo ha reso noto oggi la FIVB.

La rassegna iridata femminile è in programma dal 17 al 24 agosto in Perù, mentre dal 24 al 31 agosto in Bulgaria si disputeranno i mondiali maschili.

Come noto le due manifestazioni vedranno impegnate sedici squadre; le nazioni ospitanti delle rispettive competizioni saranno appunto affiancate da altre quindici team provenienti da tutte e cinque le confederazioni continentali.

SQUADRE PARTECIPANTI-

Mondiale Under 17 femminile: Perù, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Taipei cinese, Croazia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Italia, Giappone, Messico, Porto Rico, Thailandia, Turchia.

Mondiale Under 17 maschile: Bulgaria, Argentina, Belgio, Brasile, Cile, Taipei, Cuba, Egitto, Iran, Italia, Libia, Messico, Porto Rico, Spagna, Tunisia, Uzbekistan.