L'Under 20 si arrende ad Israele e vede allontanarsi l'Europeo

La formazione israeliana, che ieri ha superato i padroni di casa del Montenegro e che conduce attualmente la Pool E, è stata più brava a gestire i momenti clou della gara.

Nel corso della partita l’Italia, invece, ha alternato buon gioco a momenti di difficoltà che hanno poi compromesso il risultato della gara. Top scorer del amtch è stato Shay Leberman con 24 punti, in casa azzurri invece il miglior marcatore è stato Diego Frascio con 23 punti.

Domani gli azzurrini scenderanno in campo alle ore 18.30 per affrontare nell’ultimo match i padroni di casa del Montenegro.

In avvio di primo set gli azzurrini sono rimasti un po' sorpresi dalla partenza lanciata degli israeliani che hanno forzato il servizio e sono stati efficaci in attacco (7-10). Con il passare delle azioni l’Italia ha provato a rimettersi in carreggiata ma ha spesso sofferto non riuscendo a creare una trama di gioco in grado di ricucire lo svantaggio. Sul 12-16 Israele, Zanin ha chiamato il time out. Nella seconda parte del set l’inerzia non è cambiata e complice anche qualche errore di troppo al servizio l’Italia si è ritrovata in svantaggio 1-0 e il parziale si è chiuso sul 25-17.

Nel secondo set, invece, gli azzurrini sono entrati in campo con maggiore determinazione conducendo, con un buon vantaggio (11-8, 15-10), il parziale. A questo punto l’Italia di Zanin ha continuato a tenere alto il ritmo (17-12) e gli avversari non sono stati in grado di rimontare e il punto finale di Diego Frascio ha fissato il parziale sul 25-22 e riportato in parità il conteggio dei set.

Al rientro in campo la reazione israeliana non si è fatta attendere, gli azzurrini hanno perso terreno e il set si è messo in salita (4-7). L’Italia in questa fase ha commesso qualche errore di troppo al servizio, mentre Israele è stata brava a costruire un gioco molto efficace e così lo svantaggio è aumentato (10-17). L’Italia ha provato a reagire, però l’andamento non è cambiato e Israele ha chiuso 20-25.

L’avvio del quarto set è stato favorevole all’Italia (9-6) e Israele è stata costretta ad inseguire. I ragazzi israeliani hanno cercato con caparbietà di riportare il punteggio in parità, ma gli azzurrini sono stati bravi a respingere gli assalti (17-15). Finale di set molto combattuto con le due squadre arrivate sul 24 pari. L’Italia ha stretto i denti e ha vinto il set ai vantaggi 26-24.

Intenso ed equilibrato il tie-break con le due formazioni che hanno lottato punto a punto (4-4). La nazionale Italiana si è ritrovata avanti 8-7 al cambio di campo. L’Italia avanti 12-9 si è fatta rimontare e Israele ha chiuso set e match sul 15-13 in proprio favore.

IL TABELLINO-



ITALIA-ISRAELE 2-3 (17-25, 25-22, 20-25, 26-24,13-15)

ITALIA: Fedrici 2, Taiwo 5, Selleri 2, MaglianoMaglianoV 20, Mati 16, Frascio 23, Loreti (L). Carpita 12, Miraglia, Mariani, Bonisoli, Barretta 2. N.e. Russo, Garra. All. Zanin

ISRAELE: Liberman 24, Kopilevich 5, Kura 23, Marthen 12, Maron 5, Chansky 3, Halachmi (L). Alfasi, Davidson. N.e. Talmor L., Alon, Talmor Y. All. Katz

Durata Set: 23’, 28’, 28’, 30’, 19’ Tot: 128'

Italia: 7 a , 23 bs, 12 mv, 37 et.

Israele: 10 a, 13 bs, 10 mv, 19 et.

CALENDARIO e RISULTATI-

POOL E: Israele, Italia, Montenegro, Norvegia.

5 APRILE

Norvegia-Italia 2-3 (25-17, 26-24, 23-25, 25-20, 11-15)

Montenegro-Israele 0-3 (20-25, 10-25, 18-25)

6 APRILE



Italia-Israele 2-3 (17-25, 25-22, 20-25, 26-24, 13-15)

Ore 18.30: Norvegia-Montenegro

7 APRILE

Ore 16: Israele-Norvegia

Ore 18.30: Italia-Montenegro