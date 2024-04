Under 20 missione compiuta, batte il Montenegro e vola agli Europei

PODGORICA (MONTENEGRO)- Un netto successo per 3-0 (25-15, 25-22, 25-14) contro i padroni di casa del Montenegro, nell'ultima e decisiva sfida della Pool E di Qualificazione agli Europei, regala all'Under 20 di Michele Zanin la qualificazione alla rassegna continentale. Stasera nella Verde Sports Hall di Podgorica, gli azzurrini hanno pienamente riscattato la sconfitta di ieri contro Israele conquistando il secondo posto valido per centrare l'obiettivo.

Match a senso unico per l’Italia; il Montenegro ha provato a tenere il ritmo azzurro ma l’Italia si è dimostrata superiore sotto ogni fondamentale. Best scorer del match l’azzurro Marco Fedrici autore di 18 punti. Israele e Italia chiudono dunque la Pool E rispettivamente al primo e secondo posto. L’appuntamento ora è dal 26 agosto al 7 settembre in Serbia e Grecia per la prossima edizione dei Campionati Europei Under 20 maschili.

Partenza convinta dell’Italia a inizio primo set; due attacchi e due servizi vincenti di Marco Fedrici hanno fissato il risultato sul 6-2. Il ritmo di gioco di Magliano e compagni non si è placato e il Montenegro ha accusato il colpo facendo scappare la squadra di Michele Zanin sul 15-7. Un attacco di Diego Frascio e il muro di Mati Pardo e l’Italia è volata a +10 sugli avversari (21-11); bravi gli azzurrini a non rilassarsi sul finale e a chiudere il primo set sul 25-15.

A inizio seconda frazione di gioco sono stati i padroni di casa a trovare il primo allungo sul 3-5; la formazione montenegrina è sembrata essere più combattiva ma gli azzurri sono stati bravi a rimanere a contatto con i rivali, ritrovando prima la parità sul 9-9 e poi il controsorpasso sul 15-13. Il vantaggio azzurro è poi passato dal 16-13 al 21-18; la formazione di coach Darko Prebiracevic ha tentato di rimanere aggrappata al set, riuscendo ad annullare un set point alla formazione azzurra, che con un attacco di Diego Frascio è riuscita poi a chiudere sul 25-22.

Terzo set dominato dall’Italia. Nella fase inziale gli atleti di coach Michele Zanin si sono portati subito sopra, passando dal 5-3 al 11-6. Il ritmo di Magliano e compagni non è calato e per la formazione montenegrina è stato difficile rientrare in partita. L’attacco di Fedrici e un muro azzurro hanno fissato il risultato sul 19-10 Italia. Forti del vantaggio acquisito gli azzurrini sono riusciti a chiudere il set 25-14, Italia 3 Montenegro 0.

I PROTAGONISTI-

Michele Zanin (Allenatore Italia)- « Siamo davvero molto felici. L’obiettivo è stato raggiunto. È stato un percorso davvero duro e complicato. Ci siamo presentati oggi in campo consapevoli che si sarebbero dovuti allineare diversi fattori per riuscire a staccare il pass. Non è mai facile giocare così e siamo davvero tutti molto soddisfatti. Avevamo previsto di mettere in pratica delle determinate cose dal punto di vista tattico e i ragazzi hanno risposto alla grande, hanno messo grande intensità, sono stati molto disciplinati e determinati. Queste tre partite sono state davvero molto ostiche da affrontare soprattutto per il fattore sorpresa. Il livello di combattività messo in campo da Norvegia e Israele è stato importante. Noi veniamo da pochi giorni di lavoro e preparare un evento in così poco tempo non è mai facile: i meccanismi, il feeling sono tra gli aspetti che vanno costruiti con maggior tempo. Cosa ho detto ai ragazzi a fine match? Di portare questa grande carica di entusiasmo e sentimento nei loro club, per alzare il loro livello e per far sì che quando ci rivedremo a giugno sarà tutto più semplice ».

IL TABELLINO-



ITALIA-MONTENEGRO 3-0 (25-15, 25-22, 25-14)

ITALIA: Magliano 12, Mati 5, Frascio 15, Fedrici 18, Taiwo, Selleri 1, Loreti (L). Mariani, Miraglia, Carpita, Bonisoli. N.e. Barretta, Russo, Garra. All. Zanin.

MONTENEGRO: Milenkovic 11, Petrovic 8, Lojic 7, Cimbaljevic 4, Djurovic 5, Bozovic 2, Catovic (L). Stanojevic 3. N.e. Radic, Milosevic, Milosavljevic, Konatar, Dresic, Marstijepovic. All. Prebiracevic.

ARBITRI: Kuzmanovic (BIH), Shirinyan (ARM).



Durata Set: 19’, 27’, 23’ Tot: 69’



Italia: 4 a, 5 bs, 7 mv, 11 et.



Montenegro: 0 a, 8 bs, 10 mv, 24 et

I RISULTATI-



POOL E: Israele, Italia, Montenegro, Norvegia.

5 APRILE-

Norvegia-Italia 2-3 (25-17, 26-24, 23-25, 25-20, 11-15)

Montenegro-Israele 0-3 (20-25, 10-25, 18-25)

6 APRILE-



Italia-Israele 2-3 (17-25, 25-22, 20-25, 26-24, 13-15)

Norvegia-Montenegro 3-0 (26-24, 25-22, 25-20)

7 APRILE-

Israele-Norvegia 2-3 (18-25, 23-25, 25-15, 25-17, 13-15)



Italia-Montenegro 3-0 (25-15, 25-22, 25-14)

CLASSIFICA: 1. Israele; 2. Italia; 3. Norvegia; 4. Montenegro.