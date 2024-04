Campionati Europei Under 20 maschili: Italia nella Pool II

Oggi in Lussemburgo sorteggiati i Gironi della rassegna continentale in programma dal 26 agosto al 7 settembre a Vrnja?ka Banja in Serbia e Arta in Grecia. Gli azzurri sfideranno Grecia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele e Scozia

