L'Under 18 di Monica Cresta vittoriosa contro la Macedonia del Nord

POLICORO (POTENZA) - Esordio vincente degli azzurrini Under 18 di Monica Cresta nel torneo di qualificazione Europea in corso di svolgimento a Policoro in Basilicata.

Zlatanov e compagni si sono imposti 3-0 (25-11, 25-12, 25-12) sulla Macedonia del Nord; top scorer del match l’opposto e capitano azzurro Gianluca Cremoni autore di 15 punti, in doppia cifra anche Lorenzo Ciampi con 12 punti messi a referto. Archiviata la prima uscita, gli azzurrini torneranno in campo domani, sabato 13 aprile alle ore 19 contro la Grecia, team uscito vincitore per 3-1 (25-22, 16-25, 25-21, 25-14) contro Israele nel match inaugurale.

Per questa gara d’esordio il tecnico Monica Cresta si affida al sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Zlatanov e Bertoncello, i centrali Ciampi e Benacchio e al libero Giani.

Primo set a chiaro stampo azzurro. Due volte Bertoncello e un attacco out macedone fissano il risultato sul 3-0 Italia. Bravi i macedoni a recuperare e a trovare il momentaneo pareggio sul 3-3. L’Italia cambia marcia e mette subito le cose in chiaro. Cremoni e compagni con ottime trame di gioco si portano prima a +4 sui rivali (8-4), per poi accelerare sul 11-5 grazie al muro di Loreno Ciampi. È troppa Italia e per la Macedonia del Nord cala il buio. Il ritmo degli azzurrini non si placa e il distacco fra le due compagni aumenta sul 20-6. Un attacco di Simone Bertoncello sul finale chiude il primo set sul 25-11 Italia.

Dopo un momentaneo 3-3 di inizio seconda frazione di gioco, l’Italia mette il naso fuori; Manuel Zlatanov trova il break sul 8-6. Gli azzurrini tengono a distanza i rivali e sul 12-7 coach Sanev è costretto a fermare il ritmo azzurro chiamando il time out. L’Italia non si ferma; attacco di Simone Bertoncello ed è 16-7 Italia; il duo Bennacchio-Cremoni mura l’attacco macedone e l’Italia si porta sul 19-9. Gli azzurrini aumentano il distacco e sul finale un pallonetto vincente di capitan Cremoni chiude il secondo set sul 25-12. Italia 2 Macedonia del Nord 0.

A inizio terza frazione di gioco l’asse Porro-Garello ferma il risultato sul 5-3 Italia. Servizio vincente di Cremoni e gli azzurrini allungano sul 7-4. Buon turno al servizio dello stesso Cremoni e i ragazzi di coach Monica Cresta si portano sul +5, 9-4. La Macedonia del Nord, costretta a non far scappare gli azzurrini, prova la risalita (11-9) ma con scarsi risultati; ace del palleggiatore azzurro Simone Porro e l’Italia trova il 15-9. Time out macedone. Al rientro in campo un muro di Lorenzo Ciampi ed è 18-12 Italia. Turno insidioso al servizio di Benacchio sul finale e l'Italia scappa sul 22-12. Sul finale gli azzurrini chiudono i giochi trovando il 25-12: Italia 3 Macedonia del Nord 0.

I PROTAGONISTI-



Gianluca Cremoni (Italia)- « E’ stato un bell’esordio, siamo riusciti a imporre il nostro gioco ed è per questo che il risultato è stato così schiacciante. Siamo stati molto bravi nei fondamentali di muro e di battuta, infatti loro hanno fatto pochi cambi palla e nel momento che riuscivano ad attaccare siamo stati pronti a prendere tutto. Il match di domani contro la Grecia? Non ci sono partite facili. Non bisogna sottovalutare assolutamente nessuno, soprattutto dopo che la Grecia è riuscita a battere Israele. Hanno degli elementi molto validi, domani mattina li studieremo in hotel e nel pomeriggio si gioca. Cercheremo di replicare il match di stasera. Giocare davanti al nostro pubblico? È la seconda volta che giochiamo davanti al nostro pubblico Abbiamo fatto anche il Wevza dello scorso anno che andò benissimo; il pubblico ci da una mano enorme. Essere capitano? Mi sento a casa. Rappresentiamo la nostra nazione; essere capitano è un onore, lo è anche solo vestire la maglia azzurra. Cerco di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, non sottovalutando nessuno e dando sempre il massimo. Policoro è una bella città che ci ha accolti molto bene. Speriamo di vedere il palazzetto ancor più pieno domani per tifare tutti insieme Italia ».

IL TABELLINO-

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

ITALIA: Zlatanov 9, Ciampi 12, Porro 1, Bertoncello 7, Benacchio 7, Cremoni 15, Giani (L). Ruzza, Garello 5, Crosato, Mussari, Tosti. N.e. Boschini, Usanza. All. Cresta.

MACEDONIA DEL NORD: Ristosky 1, Milev 3, Gligorov 1, Petrusevsky 3, Efremov 4, Minevsky 3, Zabev (L). Spasovsky, Radevsky 1, Nikolov. N.e. Jovanosvsky, Novakov, Dinevsky, Kadriev. All. Sanev.

Arbitri: Zenullari (ALB), Savu (ROU).

Durata Set: 20’, 19’, 20’ Tot: 59’

Italia: 9 a, 10 bs, 11 mv, 19 et.

Macedonia del Nord: 3 a, 7 bs, 4 mv, 19 et.

LE POOL-



POOL A (Policoro, Italia): Grecia, Israele, Italia, Macedonia del Nord



POOL B (Riga, Lettonia): Austria, Ungheria, Lettonia, Turchia



POOL C (Dumbria, Spagna): Germania, Spagna, Olanda, Ucraina



POOL D (Bibigne, Croazia): Belgio, Croazia, Norvegia, Portogallo



POOL E (Gjakova, Kosovo): Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Kosovo

CALENDARIO e RISULTATI (Pool A)



12 APRILE

Grecia-Israele 3-1 (25-22, 16-25, 25-21, 25-14)



Italia-Macedonia del Nord 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

13 APRILE

Ore 16: Israele-Macedonia del Nord

Ore 19: Grecia-Italia

14 APRILE

Ore 16: Macedonia del Nord-Grecia

Ore 19: Israele-Italia