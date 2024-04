L'U.18 femminile supera anche l'Ungheria e vince la sua Pool

CAVALESE (TRENTO)- Una vittoria che ha suggellato la qualificazione all'Europeo di Categoria per l'Under 18 di Michele Fanni, quella conquistata oggi a Cavalese contro l'Ungheria con un netto 3-0 (25-18, 25-22, 25-17) che vale il primo posto nella Pool A. Con il pass già in tasca dopo la vittoria di ieri contro la Slovacchia le azzurrine hanno giocato in scioltezza dimostrando ancora una volta le grandi potenzialità collettive di questa squadra . 9 set vinti e nessuno perso lo splendido score finale di Tosini e compagne in queste qualificazioni giocate in Val di Fiemme.

Nel primo pomeriggio sul taraflex dell’Arpad Weisz si sono fronteggiate Slovacchia e Kosovo che hanno chiuso il proprio percorso rispettivamente al terzo e quarto posto. La formazione slovacca, al termine di un match durato quasi due ore, ha superato le avversarie 3-2 (25-19, 25-18, 27-29, 17-25, 15-7).

Tornando alla gara dell’Italia, il tecnico Michele Fanni ha schierato in campo Fratangelo in palleggio, Tosini opposto, Bovolenta e Peroni centrali, Caruso e Quero le schiacciatrici con Bonafede libero.

L’Ungheria ha risposto con Csereklye, Pampuch, Teleki, Fekete, Gajdacs, Zsombok e Nanasi libero.

Top scorer della gara Stella Caruso con 15 punti, seguita da Ludovica Tosini con 13 e Arianna Bovolenta con 10.

Avvio di gara con le due formazioni che hanno proceduto con un lungo punto a punto (4-4, 9-9). L’Italia ha provato a cambiare l’inerzia della gara e grazie ad un buon turno in battuta si è spinta sul +4 (13-9). Le azzurrine hanno iniziato a far vedere un gioco più fluido e il divario è cresciuto (17-13). Il finale è stato ancora un monologo azzurro e le azzurrine hanno chiuso al secondo set point disponibile sul 25- 18 grazie all’attacco vincente di Bovolenta.

Secondo set iniziato all’insegna dell’equilibrio. Le azzurre dopo aver accusato qualche passaggio a vuoto hanno provato progressivamente a spostare l’inerzia del set dalla loro parte (12-9). Con il passare delle azioni, però, l’Ungheria ha raggiunto la parità (12-12) e poi è passata in vantaggio 13-14. Le due formazioni hanno continuato a battagliare (20-20) fino a quando le azzurrine hanno chiuso le ostilità sul 25-22. È 2-0 Italia.

L’Italia è rientrata in campo nel terzo set con il piglio giusto e ha provato subito ad allungare (6-3). L’Ungheria da parte sua ha provato subito a reagire per trovare la parità. Bonafede e compagne con determinazione non hanno lasciato possibilità di rimonta alle avversarie. Alla fine le azzurrine hanno chiuso 25-17 e conquistato con pieno merito la vittoria e il primo posto finale nel girone.

I PROTAGONISTI-

Michele Fanni (Allenatore Italia)- « Oggi abbiamo giocato una gran bella partita contro l’Ungheria, sicuramente la migliore delle tre gare giocate qui a Cavalese. Ho chiesto alle ragazze di scendere in campo come se fosse una finale e la risposta da parte loro è stata molto positiva. Nel corso dei tre giorni ho visto dei progressi a livello di atteggiamento e consapevolezza da parte delle ragazze. Nelle prime due partite abbiamo avuto diversi bassi dove abbiamo commesso qualche errore di troppo, oggi invece ho visto una squadra aggressiva. Da domani le atlete torneranno nei loro club, ma il tempo da qui all’europeo non è molto. Dovremo cominciare nella prima settimana di giugno a lavorare per preparare al meglio questo importante appuntamento che inizierà il primo luglio. Noi siamo l’Italia e quindi dovremo puntare in alto centrando almeno una semifinale e poi una finale per le medaglie. Voglio ringraziare la federazione per l’organizzazione di questo evento. Qui a Cavalese abbiamo trovato le migliori condizioni possibili per allenarci al meglio. E’ davvero stato piacevole lavorare con queste condizioni. Infine permettetemi di ringraziare i tanti che in questi tre giorni di gare sono venuti a vederci giocare. Ci hanno dato un bel supporto ».

IL TABELLINO

ITALIA-UNGHERIA 3-0 (25-18, 25-22, 25-17)

ITALIA: Caruso 15, Peroni 9, Bovolenta 10, Fratangelo 6, Tosini 13, Quero 7, Bonafede (L). Novello. N.e: Aimaretti, Hernandez, Cornelli, Moroni, Sari, Spada. All. Fanni.

UNGHERIA: Gajdacs 7, Csereklye 8, Fekete, Pampuch 8, Teleki 9, Zsombok E 3. Nasasi (L). Pusztai, Szabados 1, Nemeth, Klein 3 N.e: Zsombok A, Piros, Nagy. All. Horvath

ARBITRI: Jakob, Petsche

Durata set: 20’, 24’, 21’ Tot : 65’

Italia: 7 a, 10 b, 12 mv, 18 et

Ungheria: 5 a, 4 bs, 3 mv, 12 et

LE 14 AZZURRINE-

Rebecca Aimaretti, Arianna Bovolenta, Stella Caruso, Giovanna Fratangelo, Caterina Peroni, Giorgia Sari, Ludovica Tosini (Club Italia), Carola Bonafede, Vanessa Hernandez Suarez (Volleyrò Casal de Pazzi), Stella Cornelli, Beatrice Spada, Sofia Moroni, Gaia Novello (Imoco Volley), Veronica Quero (Team Conegliano Volley).

LO STAFF-

Michele Fanni (1° allenatore), Giancarlo Chirichella (2° allenatore); Lorenzo Maggioni (Medico); Virginia Braghieri, Simone Mencaccini (Preparatore Atletico); Antonio D’Ambrosio (Scoutman); Andrea Croce (Team Manager)

I RISULTATI -



12 APRILE

Slovacchia- Ungheria 1-3 (21-25, 12-25, 25-17, 17-25)



Italia-Kosovo 3-0 (25-8, 25-20, 25-10)

13 APRILE

Ungheria-Kosovo 3-0 (25-15, 25-13, 25-12)

Slovacchia-Italia 0-3 (22-25, 13-25, 16-25)

14 APRILE

Kosovo-Slovacchia 2-3 (19-25, 18-25, 29-27, 25-17, 9-15)

Ungheria-Italia 0-3 (18-25, 22-25, 25-17)