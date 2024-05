Under 17 Femminile: l'Italia in Perù contro Argentina, Egitto e Messico.

LOSANNA (SVIZZERA)- La nazionale Under 17 di Pasquale D'Aniello, campione d'Europa in carica, ha conosciuto oggi, dopo il sorteggio svolto a Losanna, le avversarie della prima fase del mondiale di categorie che le vedrà protagoniste a Lima in Perù dal 17 al 24 agosto. La nostra nazionale è stata inserita nella Pool C con Argentina, Egitto e Messico.