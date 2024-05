VNL: per l'Italia scatta l'operazione Parigi

Dopo le due amichevoli vinte a Cavalese con Serbia e Turchia, prende quindi ufficialmente il via la stagione azzurra che vedrà nella VNL un passaggio fondamentale in ottica Giochi Olimpici. Saranno, infatti, decisivi i punti acquisiti nella fase preliminare per garantire a Giannelli e compagni la posizione utile nel ranking per conquistare uno dei pass ancora non assegnati per Parigi 2024.



Il programma della trasferta prevede lo spostamento diretto in Canada al termine della week 1 per affrontare la week 2 in programma ad Ottawa. Il rientro in Italia è previsto per il 10 giugno.



I 14 di De Giorgi per la doppia trasferta di VNL-



Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.



Centrali: Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani.



Schiacciatori: Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.



Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.



Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

LO STAFF AZZURRO-



Sarà composto da Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Preparatore Atletico e Allenatore), Vittorio Sacripanti (Dirigente Accompagnatore), Giacomo Giretto (Team Manager), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Piero Benelli (Medico), Sebastiano Cencini e Francesco Alfatti (Fisioterapisti), Ivan Contrario (Scoutman).



Gli impegni degli azzurri in Brasile (orari italiani)-



Week 1 (Rio de Janeiro, Brasile) – Pool 2



22 maggio, ore 22.30: Germania-Italia



24 maggio, ore 22.30: Iran-Italia



25 maggio, ore 19: Giappone-Italia



26 maggio, ore 15: Brasile-Italia