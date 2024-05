VNL Maschile: domani l'Italia cercherà la seconda vittoria conto l'Iran

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Giornata di scarico per la nazionale di Fefè De Giorgi che oggi a Rio De Janeiro si è potuta godere la bella vittoria di ieri per 3-0 contro la Germania che ha portato in cascina punti importanti in vista della qualificazione per Parigi 2024. Ma non c'è tempo per dormire sugli allori perchè gli azzurri domani alle 22.30 italiane sarà di nuovo in campo contro l'Iran alla ricerca della seconda vittoria di questa 1a settimana di Volleyball Nations League. 27 i precedenti con la squadra allenata da un nuovo tecnico, il brasiliano Mauricio Motta Paes, sconfitta all’esordio dalla Serbia.

19 le vittorie azzurre, 8 quelle dell’Iran, con un occhio sempre rivolto ad un ranking che oggi vede l’Italia in terza posizione (sono ancora quattro i pass olimpici da assegnare, alle prime quattro del ranking non ancora qualificate con un piccolo salto in avanti grazie ai punti guadagnati con la vittoria sulla Germania.

Le parole di Roberto Russo-

« Con la Germania serviva giocare bene per iniziare questo percorso di qualificazione. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo un pò calato l'attenzione in alcuni momenti dei set, però questo ci sta, era l'esordio, quindi adesso pensiamo alla prossima partita di domani contro l'Iran. Chiunque sia entrato dalla panchina ha dato il suo apporto, Anzani con la sua battuta, anche Luca Porro. Questo qui significa che il gruppo c'è, la squadra c'è, ripartiamo da questo ultimo set per affrontare al meglio le prossime sfide. Con l'Iran sarà una partita difficile, come qualsiasi partita di questa WNL. Loro sono una squadra molto fisica però dobbiamo concentrarci sulla nostra metà campo, fare bene le nostre cose e poi vediamo cosa succede. In questa VNL affronteremo squadre molto forti, dobbiamo pensare soprattutto a migliorare il nostro gioco e poi pensare a vincere partita dopo partita e vedremo cosa succederà, per avvicinarci il più possibile alla qualificazione olimpica. Per me questa trascorsa è stata una stagione in cui con Perugia abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere con un bellissimo gruppo, adesso focus sulla nazionale e sulle Olimpiadi ».



CALENDARIO (ORARI ITALIANI) E RISULTATI DELLA WEEK 1-



Pool 1 (Antalya, Turchia)

Bulgaria - Francia 0-3 (21-25, 24-26, 14-25)

Turchia - Canada 1-3 (25-17, 23-25, 21-25, 21-25)

Olanda - Slovenia 2-3 (33-31, 22-25, 25-20, 21-25, 25-27)

USA – Polonia 0-3 (22-25, 15-25, 24-26)

Slovenia - Francia 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-21)

23.05 ore 16.00 Canada – Polonia

23.05 ore 19.00 Turchia – Olanda

24.05 ore 13.00 Bulgaria – Canada

24.05 ore 16.00 Francia – USA

24.05 ore 19.00 Olanda – Polonia

25.05 ore 13.00 Slovenia – Canada

25.05 ore 16.00 Turchia – Francia

25.05 ore 19.00 Bulgaria – USA

26.05 ore 13.00 Slovenia – Polonia

26.05 ore 16.00 Turchia - USA

26.05 ore 19.00 Bulgaria – Olanda



Pool 2 (Rio De Janeiro, Brasile)-

Argentina – Giappone 1-3 (26-24, 22-25, 23-25, 19-25)

Cuba – Brasile 3-1 (25-23, 27-29, 25-21, 25-21)



Italia – Germania 3-0 (25-21, 25-18, 25-23)

Iran - Serbia 1-3 (25-27, 25-17, 19-25, 18-25)

23.05 ore 19.00 Cuba – Germania

23.05 ore 22.30 Giappone – Serbia

24.05 ore 02.00 Argentina – Brasile

24.05 ore 19.00 Cuba – Giappone



24.05 ore 22.30 Iran – Italia

25.05 ore 02.00 Serbia – Brasile



25.05 ore 19.00 Giappone – Italia

25.05 ore 22.30 Argentina – Germania

26.05 ore 02.00 Cuba – Iran



26.05 ore 15.00 Brasile – Italia

26.05 ore 19.00 Serbia – Germania

26.05 ore 22.30 Iran – Argentina