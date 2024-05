Nazionale Maschile: azzurri in grande serata, l'Iran si arrende

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Un' Italia in crescita che parte lenta nel primo set ma prende in mano le redini della partita e finisce travolgendo un Iran che, dopo un buon inizio, si è spenta di fronte ai colpi di Michieletto e soci che stasera hanno dato una notevole dimostrazione di forza. Gli azzurri, in questa seconda uscita brasiliana in VNL , son stati bravi a prendere in mano la partita e a dettare il ritmo di gioco alzando il muro, ben 13 quelli messi a segno dagli azzurri, contro gli attacchi iraniani. Miglior realizzatore della gara Yuri Romanò, autore di 18 punti.

Con questa vittoria l’Italia guadagna 3,13 punti nel ranking mantenendo il quarto posto alle spalle del Giappone, che nel pomeriggio ha battuto Cuba 3-2.

L’Italia torna in campo già domani, alle 19 locali (le 14 italiane) proprio contro il Giappone, affrontato 63 volte e battuto 40. L’ultimo precedente col Giappone risale alle scorse Finals di VNL quando gli asiatici conquistarono il terzo posto battendo gli azzurri al tie break in Finale per il bronzo in Polonia.



De Giorgi conferma il 6+1 della gara con la Germania mandando in campo Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Balaso libero. Galassi risponde subito a Morteza, 1-1 dopo i primi due scambi del match, ancora Galassi pareggia i conti per il 3-3. Il muro di Russo porta avanti gli azzurri 6-5. Iran nuovamente avanti 7-6, l’ace di Nasri vale l’8-6.L’Iran mantiene il vantaggio, anche per una serie di errori al servizio degli azzurri 14-11. L’errore in attacco di Nasri accorcia le distanze, 14-13, quello di Morteza riporta gli azzurri in parità 15-15, e ancora quello di Amin manda avanti l’Italia 16-15. L’Italia prova ad allcungare prima con un muro vincente, con un errore in attacco dell’Iran e un ace di Romanò 21-17. L’Italia è brava a mantenere il vantaggio e a chiudere il set sul 25-19 a proprio favore con un muro di Galassi.



Il secondo parziale, senza cambi da entrambe le parti, inizia col punto in attacco di Michieletto. Lavia chiude una difesa lunga dell’Iran per il 2-0. La difesa di Russo permette la ricostruzione agli azzurri chiusa da Romanò per il 5-1. L’Iran prova ad accorciare le distanze, portandosi a due lunghezze dagli azzurri sul 8-6 bravi subito a riprendere il vantaggio, il doppio ace di Michieletto vale il 12-7, il massimo vantaggio arriva sul 13-7. Il muro di Michieletto sul neoentrato Barbast porta l’Italia sul 17-11. L’italia, meno fallosa rispetto al primo set, mantiene il vantaggio allungando ad otto le lunghezze sul 20-12. Romanò a segno, suo l’attacco del 24-16, l’Italia conquista il secondo set col punteggio di 25-18 con un primo tempo vincente di Galassi



De Giorgi conferma il 6+1 dei primi due set, Iran a segno con Jelveh per l’1-0. Il muro di Galassi vale il vantaggio azzurro 3-2, il tocco di prima intenzione di Giannelli il 4-2. L’Italia alza il muro, quello di Galassi vale il 5-2, quello di Lavia il 6-2. Il turno al servizio di Romanò porta avanti gli azzurri sul 8-2, massimo vantaggio. Iran in difficoltà in ricezione, l’ace di Giannelli porta l’Italia avanti 12-5. L’errore in attacco dell’Iran porta al massimo vantaggio gli azzurri, 16-8. Sul 18-9 l’ingresso di Gabriele Laurenzano per Balaso, alla sua prima ufficiale in campo con l’Italia seniores in VNL. L’ace di Romanò vale il 20-9, set chiuso poi dagli azzurri col punteggio di 25-11.



Le parole del CT Ferdinando De Giorgi-



« Era importante in queste due partite ottenere il massimo, cioè cercare di vincere appunto con il massimo punteggio, però è anche importante come abbiamo fatto, crescere un pochino rispetto alla prima. Oggi un pochino più di fluidità in alcuni aspetti c'è stata, a parte il primo set in cui L'Iran ha forzato un pò col servizio, noi abbiamo fatto qualche errore di troppo. Quando abbiamo sistemato la continuità al servizio abbiamo sfruttato bene tutte le nostre qualità tra il muro e la difesa e siamo riusciti un po' a distanziare gli avversari. Domani il Giappone che sta facendo veramente molto bene nonostante l'assenza di Ishikawa e Ran, che sono due giocatori molto importanti, ma chi li sta sostituendo sta giocando bene. Loro sono una squadra tecnicamente molto forte, domani sarà una partita intensa perché difendono tanto, insomma, giocano una buona pallavolo. Credo che sia anche l'ideale per noi incontrare un avversario che ci proporrà un po' di difficoltà. Devo mandare un grande augurio a mio papà Vituccio che saluto con grande affetto, ha compiuto 99 anni, è sempre stato un grande esempio, lo abbraccio con grande affetto e ci vedremo quando torneremo. Ora andremo in Canada, poi torniamo tra un pò, però insomma non mi invecchiare, mi raccomando, finchè non torno ».



Il tabellino-

ITALIA - IRAN 3 - 0 (25-19, 25-18, 25-11)

ITALIA : Michieletto 13, Giannelli 7, Galassi 7, Lavia 9, Romanò 18, Russo 6, Balaso (L), Laurenzano (L). N.e. Recine, Sbertoli, Sanguinetti, Anzani, Bovolenta, Porro, All. De Giorgi .

IRAN : Jelveh 5, Amin 6, Vadi 1, Mohammad 3, Nasri 4, Morteza 6, Hazrat (L), Poriya 0, Milad 4, Barbast 2, Javad 0. N.e. Moslehabadi, Salehi, Arman (L), All. Motta Paes .

ARBITRI: Ortiz Hector (PUR), Caçador Anderson (BRA)

Durata set: 25’, 23’, 20’. Tot:68’

Italia : 6 a, 16 bs, 13 mv, 17 et.

Iran : 3 a, 7 bs, 1 mv, 15 et.