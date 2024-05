Nazionale Femminile: Italia-Brasile nelle parole di Massimo Barbolini

MACAO (CINA)- Sale il livello di difficoltà per l'Italia impegnata nella seconda week di VNL. Domani alle 6.30 italiane la nazionale di Velasco sarà chiamata a confrontarsi con il Brasile per cercare di conquistare altri punti pesanti per il World Ranking ed avvicinarsi sempre più a Parigi 2024.

Il match ha un valore rilevante anche per la classifica della VNL, il Brasile infatti si trova al secondo posto (6V e 17 punti) e insieme alla Polonia è l’unica formazione imbattuta del torneo. L’Italia, invece, occupa la terza posizione (5V e 15p), motivo per cui chi uscirà vincitrice dal confronto compirà un grosso passo in avanti verso le Finals di Bangkok (20-23 giugno).

L’ultima sfida tra Italia e Brasile risale allo scorso 28 giugno: in VNL la squadra sudamericana s’impose 3-2 a Bangkok sulle azzurre.

In vista della partita, trasmessa in diretta sulla piattaforma globale DAZN e in diretta streaming su VBTV, le ragazze di Velasco hanno sostenuto oggi una seduta di tecnica e lavoro con i pesi.

Le parole di Massimo Barbolini-

« Sicuramente domani ci aspetta una partita difficile. Affronteremo una delle migliori squadre al mondo, per noi sarà una bella prova considerando il fatto che in questa VNL stiamo crescendo e migliorando partita dopo partita. Abbiamo tutti ben chiaro quello che è l’obiettivo, ovvero raggiungere il prima possibile la qualificazione per le Olimpiadi. Adesso arriva questa partita importante, ci confronteremo con una delle nazionali più forti e questo ci aiuterà a capire a che punto siamo del nostro percorso di crescita. Domani dovremo concentrarci sulla nostra parte, facendo attenzione soprattutto agli aspetti su cui stiamo lavorando, ovviamente, sempre tenendo conto anche delle caratteristiche dell'avversario. Il Brasile è una squadra che non ha solo una o due, ma più soluzioni e perciò dovremmo essere bravi ad adattare il nostro gioco a quelle che sono le loro grandissime capacità. Italia-Brasile mi ricorda tante sfide importanti e stimolanti, sono dei match dai quali impari sempre qualcosa, ti trovi di fronte una nazionale che sa giocare bene a pallavolo. Io penso che queste siano le partite che tutti gli allenatori, le giocatrici e i tifosi vogliono giocare, noi avremo la fortuna di farlo domani, in una competizione così importante come la VNL. Sto vivendo questa nuova esperienza in azzurro con molto entusiasmo e tanta positività. Credo che stiamo lavorando bene, si sta creando un bel gruppo anche a livello di allenatori, e intendo non solo i tecnici, ma tutto lo staff che è legato da un grande entusiasmo. Sono molto contento della mia scelta e spero, come tutti, di dare il miglior contributo possibile per passo dopo passo qualificarci a Parigi, e giocarci qualcosa di importante ».



Italia - Brasile: i punti del World Ranking in palio-

ITA vs. BRA: 3-0 (11.32 pt); 3-1 (8.82 pt); 3-2 (6.32 pt); 2-3 (- 3.68 pt); 1-3 (- 6.18 pt); 0-3 (-8.68 pt).

I precedenti tra le due squadre

84 sfide totali: 20 vittorie e 64 sconfitte per le azzurre.

IL CALENDARIO DELLA 2a SETTIMANA DELLA VNL FEMMINILE-



POOL 3 (MACAO, CINA) 28 MAGGIO-2 GIUGNO-



martedì 28 maggio: ore 10.00 Thailandia - Repubblica Dominicana 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 26-24); ore 13.30 Brasile – Giappone 3-2 (24-26, 26-24, 19-25, 25-20, 15-11).



mercoledì 29 maggio: ore 10.00 Italia - Francia 3-0 (25-15, 25-14, 25-14); ore 13.30 Olanda - Cina 1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 21-25).



giovedì 30 maggio: ore 06.30 Repubblica Dominicana - Italia 0-3 (12-25, 19-25, 21-25); ore 10.00 Francia - Giappone 0-3 (14-25, 18-25, 15-25); ore 13.30 Brasile - Olanda 3-1 (25-17, 20-25, 25-20, 25-18).



venerdì 31 maggio: ore 06.30 Francia - Thailandia 2-3 (23-25, 21-25, 25-23, 25-20, 7-15); ore 10.00 Olanda - Repubblica Dominicana; ore 13.30 Giappone - Cina



sabato 1° giugno: ore 06.30 Brasile - Italia; ore 10.00 Repubblica Dominicana - Giappone; ore 13.30 Thailandia - Cina.



domenica 2 giugno: ore 06.30 Francia - Olanda; ore 10.00 Brasile - Thailandia; ore 13.30 Italia - Cina.



POOL 4 (ARLINGTON, USA) 28 MAGGIO-3 GIUGNO-



martedì 28 maggio: ore 23.00 Polonia - Serbia 3-1 (25-16, 23-25, 25-18, 25-22).



mercoledì 29 maggio: ore 02.30 Canada - USA 1-3 (22-25, 17-25, 25-23, 20-25); ore 18.00 Corea del Sud - Bulgaria 2-3 (23-25, 25-20, 26-24, 21-25, 13-15); ore 21.30 Germania - Turchia 1-3 (25-20, 20-25, 9-25, 24-26).



giovedì 30 maggio: ore 19.30 Corea del Sud – Polonia 0-3 (20-25, 20-25, 10-25); ore 23.00 Canada – Germania 3-0 (25-20, 25-15, 25-22).



venerdì 31 maggio: ore 02.30 Serbia – Turchia 1-3 (18-25, 31-33, 25-21, 21-25); ore 20.00 Germania - Polonia; ore 23.30 Serbia - Canada.



sabato 1° giugno: ore 03.00 Bulgaria - USA; ore 20.00 Corea del Sud - Turchia; ore 23.30 Polonia - USA.



domenica 2 giugno: ore 03.00 Serbia - Bulgaria; ore 18.30 Corea del Sud - Canada; ore 22.00 USA - Turchia.



lunedì 3 giugno: ore 01.30 Bulgaria - Germania.