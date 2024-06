Starting Six: nazionali Parigi è vicina

ROMA- Starting Six ci regala il focus sul cammino delle due nazionali azzurre che stanno procedendo spedite in VNL conquistando punti pesanti per il word ranking che avvicinano sempre più, entrambe, alla qualificazione per Parigi 2024.

La squadra di De Giorgi è attualmente impegnata in Canada per la seconda settimana di Volleyball Nations League mentre il gruppo di Velasco è pronta a partire per Fukuoka in Giappone dove si giocherà la terza e decisiva settimana del torneo internazionale con in palio i punti che valgono il pass.

Prima Fila ci riporta con le immagini alle prime due partite degli azzurri giocate ad Ottawa che hanno fatto registrare una sconfitta di Giannelli per mano della Francia (la prima nella competizione dopo quattro vittorie di fila) e una roboante vittoria contro i temibili Stati Uniti travolti 3-0 al termine di una partita che ha visto la nostra nazionale soffrire ma venire fuori alla distanza grazie ad una bella prestazione collettiva, impreziosita da un super Lavia che con 16 punti ha spento ogni velleità della formazione di Speraw che si è dovuta inchinare di fronte alle giocate dell'Italia

Il punto e le considerazioni affidate a due dei protagonisti della sfida con gli USA, Gianluca Galassi e Alessandro Michieletto che, ai microfoni della Fipav, raccontato le sensazioni del gruppo alla vigilia dei match con Cuba e Olanda.

L'attenzione passa poi sulla nazionale femminile in procinto di partire per il Giappone dove, dall’11 al 16 giugno, sfideranno nell'ordine Canada, Corea del Sud, Stati Uniti e Serbia per conquistare gli ultimi punti necessari per andare a Parigi e per garantirsi un posto per la fase finale di VNL in programma a Bangkok, in Thailandia, dal 20 al 23 giugno.

Un occhio anche al beach volley azzurro che, dopo aver registrato la qualificazione olimpica di Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti, ha festeggiato in questi giorni anche per Alex Ranghieri e Adrian Carambula terza coppia italiana che potrà giocare sulla sabbia di Parigi. Un risultato importante per tutto il movimento italiano che ora guarda con fiducia ad una possibile corsa per il podio delle nostre coppie.