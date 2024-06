Starting Six: l'Italia è tornata grande

ROMA - Pasquale Di Santillo nella puntata odierna di Starting Six al femminile ci racconta, attraverso le immagini, le imprese della nazionale di Velasco che in Giappone, nella terza e conclusiva week di VNL ha centrato contemporaneamente la qualificazione a Parigi 2024, il secondo posto nella classifica generale di VNL, che vale naturalmente la qualificazione alle Finals, e la certezza di essere la terza testa di serie nel sorteggio Olimpico.

Cammino perfetto per la nostra nazionale che a Fukuoka ha battuto nell'ordine Canada, Corea Del Sud, Stati Uniti e Serbia dimostrando, una volta di più, l'eccellente lavoro fatto da Julio Velasco che in soli due mesi di lavoro ha cancellato le difficoltà del finale di stagione scorsa e rilanciato le azzurre ai vertici mondiali costruendo un gruppo vincente anche quando, per scelta o per infortunio, vengono a mancare alcune delle titolari, come contro Stati Uniti e Serbia. Il prossimo obiettivo saranno naturalmente le Finals di Volleyball Nations League di Bangkok in Thailandia nelle quali Egonu e compagne nei quarti ritroveranno proprio gli Usa, già sconfitto in Giappone.

In Match&Play Julio Velasco, Ilaria Spirito e Sara Bonifacio, intervistati al termine della sfida con la Serbia dai colleghi della Fipav raccontano l'ultima vittoria azzurra e volgono lo sguardo ai prossimi impegni

Prima Fila si torna a parlare del sorteggio per Parigi 2024 che si svolgerà a Bangkok mercoledì 19 giugno alle ore 13 italiane (ore 18 locali), che vedrà l'Italia testa di serie del Gruppo C in virtù dei 375,45 punti che valgono il secondo posto nel ranking mondiale. Nel gruppo a testa di serie sarà la Francia (padrona di casa) mentre nel B il Brasile (prima nel ranking).