Starting Six: la Giovane Italia vince e convince

ROMA- Eleonora D'Alessandro, nella puntata di Starting Six dedicata al volley maschile, ci riporta in Slovenia dove la nazionale di De Giorgi, pur priva di tutti i titolarissimi, ha centrato, battendo la Bulgaria, la matematica qualifiazione alle Finals di Volleyball Nations League. La trasferta a Lubiana era iniziata male, con la sconfitta contro la Polonia Campione d'Europa, ma poi i giovani schierati dal CT hanno saputo riscattarsi e trovare, contro la formazione di Blengini una buona prestazione collettiva. Dopo lo stentato avvio, che ha visto i bulgari mettere la testa avanti nel primo set, gli azzurri hanno cambiato marcia grazie anche ai cambi. De Giorgi ha pescato dalla panchina Bottolo per Recine e Gironi per Bovolenta ribaltando la situazione. Con lo stesso sestetto in campo il secondo ed il terzo set sono stati nettamente ad appannaggio della nostra nazionale che ora è attesa, domani e domenica dalle sfide contro Slovenia e Turchia per chiudere la fase internazionale di VNL. Poi si tornerà in campo per le Finals a Lodz dove, con il rientro dei titolari, l'Italia strizza l'occhio alla grande impresa ed intanto andrà in campo per preparare al meglio il torneo Olimpico..