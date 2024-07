Starting Six: la verde Italia è diventata grande

ROMA - Stating Six di oggi ci riporta a Lodz dove l'Italia di De Giorgi, pur imbottita di giovani, ha saputo tener testa alla Francia che si è imposta in volata soltanto al tie break. Tra la delusione per il risultato e la soddsfazione per la crescita dei ragazzi scelti per le Finals, è lo stesso tecnico, intervistato dai colleghi della Fipav, a fare il punto sulla nostra nazionale in vista di Parigi 2024

Match&Play ci porta al torneo di Beach Volley delle Olimpiadi che vedrà due coppie italiane protagoniste sulla sabbia di Parigi. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava sono stati inseriti nella Pool A insieme alla coppia numero 1 del ranking olimpico, gli svedesi Ahman/Hellvig, i forti qatarioti medaglia di Bronzo a Tokyo, Cherif/Ahmed, e gli australiani Nicolaidis/Carracher. Nella pool B l’altra formazione tricolore maschile, composta da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, se la vedrà con i campioni olimpici in carica e teste di serie n.2, i norvegesi, Mol/Sørum, gli olandesi van de Velde/Immers e i cileni Grimalt M./Grimalt E. La Cev contemporaneamente ha reso note le Pool dei Campionati Europei che si terranno in Olanda dal 13 al 18 agosto, subito dopo la conclusione dei Giochi. Nel tabellone maschile, invece, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava affronteranno nella Pool G i francesi Youssef Krou e Arnau Gauthier-Rat, gli austriaci Julian Horl e Alexander Horst e gli olandesi Dirk Boehlè e Mees Sengers. La Pool D, oltre agli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, vedrà protagonisti anche gli olandesi Matthew Immers e Steven Van de Velde, i polacchi Piotr Kantor e Jakub Zdybek e i tedeschi Paul Henning e Max Just. Gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula, invece, affronteranno nella Pool F i polacchi Michal Bryl e Bartosz Losiak, gli olandesi Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen, e gli svizzeri Yves Haussener e Quentin Metral.

Talent Scout ci offre un doveroso approfondimento sull' Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni 2024 di Corigliano-Rossano in Calabria, nel quale la Lombardia, battendo in finale per 2-0 l’Emilia Romagna, Per i lombardi si tratta del sesto titolo dopo i successi ottenuti nelle edizioni del 2000, 2013, 2014, 2015 e 2018.