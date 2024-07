Europeo U.18: esordio vincente delle azzurrine

BLAJ (ROMANIA) -Le azzurrine di Michele Fanni, dopo dura lotta, superano al tie break 3-2 (25-22, 23-25, 26-28, 25-20, 15-10) la Croazia nella partita d'esordio del campionato Europeo Under 18 in corso di svolgimento a Blaj (Romania), sede della Pool I. Best scorer del match l’azzurra Ludovica Tosini, autrice di 22 punti, in doppia cifra tra le fila azzurre anche Stella Caruso con 15 punti, Caterina Peroni e Veronica Quero con 12 punti messi a segno. L’Italia tornerà in campo domani alle 13.30 per affrontare l’Olanda nella seconda uscita della Pool I.

Come dichiarato dal tecnico azzurro in fase di presentazione la partita contro la Croazia non è stata affatto semplice per l’Italia; primo set che ha visto le due formazioni stare a contatto fino sul 16-14, momento in cui l’Italia ha allungato (21-15), riuscendo a chiudere il parziale sul 25-22. Seconda frazione di gioco che ha visto il ritorno della Croazia, brava sul finale di set a scappare a ristabilire la parità grazie al 22-25, Italia-Croazia 1-1. Nel terzo set l’Italia si è portata subito sopra (16-9), per poi subire la rimonta della Croazia che ha prima trovato il 21-21 e successivamente il 26-28 di fine set. La reazione azzurra non si è fatta attendere; l’Italia nella quarta frazione di gioco ha subito allungato, portandosi a +6 sul 16-10, per poi scappare (21-13) fino al 25-20 di fine parziale. Parità ristabilita (2-2). Il tie-break è stato equilibrato. Le due formazioni sono state a contatto fino sul 12-10 Italia; le azzurrine con determinazione hanno incrementato il vantaggio fino all’allungo finale che ha chiuso il match sul 15-10. Italia-Croazia 3-2.

TABELLINO-



ITALIA-CROAZIA 3-2 (25-22, 23-25, 26-28, 25-20, 15-10)

ITALIA: Fratangelo 5, Tosini 22, Sari 6, Peroni 15, Caruso 15, Quero 12, Bonafede (L). Susio, Moroni, Stagnaro. N.e. Spaziano, Aimaretti, Cornelli, Zanella. All. Fanni.

CROAZIA: Causevic 5, Roso, Mlinar 10, Cizmar 5, Golemac 10, Francetic 12, A. Gulin (L). Ucovic 4, Prkacin 5, Smojver, Vasilj 7, Moric. N.e. L. Prkacin, Lulic. N.e. Ilic.



Durata set: 28’, 28’, 32’, 29’, 15’ Tot: 132'



ARBITRI: Batkai-Katona (HUN), Butto (ISR).



Italia: 12 a, 23 b, 6 mv, 47 et.



Croazia: 8 a, 19 bs, 13 mv, 39 et.

POOL I | CALENDARIO e RISULTATI -



1° LUGLIO

Ore 11, Italia-Croazia 3-2 (25-22, 23-25, 26-28, 25-20, 15-10)

Ore 13.30: Slovenia-Belgio

Ore 16.30: Spagna-Romania

Ore 19: Olanda-Serbia

2 LUGLIO

Ore 11: Spagna-Belgio

Ore 13.30, Italia-Olanda

Ore 16.30: Romania-Serbia

Ore 19: Croazia-Slovenia

3 LUGLIO

Ore 11, Spagna-Italia

Ore 13.30: Olanda-Croazia

Ore 16.30: Slovenia-Romania

Ore 19: Belgio-Serbia

5 LUGLIO

Ore 11: Serbia-Slovenia

Ore 13.30, Italia-Belgio

Ore 16.30: Romania-Olanda

Ore 19: Croazia-Spagna

6 LUGLIO

Ore 11: Olanda-Belgio

Ore 13.30: Spagna-Slovenia

Ore 16.30: Croazia-Romania

Ore 19, Italia-Serbia

8 LUGLIO

Ore 11: Olanda-Spagna

Ore 13.30: Serbia-Croazia

Ore 16.30: Belgio-Romania

Ore 19, Slovenia-Italia

9 LUGLIO

Ore 11: Belgio-Croazia

Ore 13.30: Serbia-Spagna

Ore 16.30, Romania-Italia

Ore 19: Slovenia-Olanda

12 LUGLIO



SEMIFINALI

1st Pool I-2nd Pool II

1st Pool II-2nd Pool I

13 LUGLIO



FINALI

Ore 15, Finale 3/4° posto

Ore 18, Finale 1/2° posto

*Orario di gioco italiani