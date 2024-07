Europei Under 22: Italia sul tetto d'Europa

LECCE- L'Italia Under 22 Femminile è sul tetto d'Europa. La nazionale di Mencarelli ha conquistato a Lecce il titolo continentale di categoria superando in finale, con un netto 3-0 (25-18, 26-24, 26-24) la Serbia, concludendo un percorso netto che sin dall'inizio ha visto Gardini e compagne dominare la scena in virtù di una superiorità manifesta contro tutte le avversarie. Cinque vittorie su cinque per le azzurrine che hanno mandato in visibilio gli oltre 1000 spettatori del Palazzetto Dello Sport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce.

Questo gruppo di atlete a distanza di undici mesi dalla splendida medaglia d’argento ai Campionati Mondiali Under 21 in Messico, ha regalato alla pallavolo italiana un’altra storica impresa. Un percorso netto quello dell’Italia che ha superato nell’ordine Lettonia, Ucraina, Turchia (fase a gironi), prima di battere in semifinale nuovamente la Turchia e in finale la Serbia. Quella Serbia incontrata e battuta già nel 2022 nella rassegna continentale riservata della Under 19.

Il tecnico Mencarelli ha riportato sul gradino più alto del podio continentale la nazionale tricolore, in precedenza l’Italia U21 aveva conquistato nel 2022 la medaglia d’oro nella prima edizione di questa manifestazione.

Sul gradino più basso del podio è salita la Turchia, che ha superato con un netto 3-0 (25-16, 25-23, 25-17) la Polonia.

L’Italia per questa finale è scesa in campo con la stessa formazione delle uscite precedenti: Eze in palleggio, Adelusi sulla sua diagonale, Gardini e Nervini schiacciatrici, Costantini-Eckl centrali, Ribechi libero.

La Serbia invece si è schierata con Mandovic, Tomic, Zelenovic, Sucurovic, Tica, Cikuc e libero Panik.

Lunga e combattuta la fase iniziale di studio tra i due team all’avvio del primo parziale. Le fasi successive hanno visto l’Italia un po' in difficoltà e la Serbia si è portata avanti sul + 4 (6-10), vantaggio tenuto anche nei minuti successivi. Il set si è poi fatto vibrante con il pubblico di Lecce che ha iniziato a far sentire alle azzurre il proprio sostegno che hanno agguantato il pareggio con Adelusi (15-15). Nella serrata lotta ora è l’Italia a stare davanti alla nazionale serba (18-15). La Serbia è poi riuscita a ristabilire la parità (19-19). Con determinazione le ragazze di Mencarelli producono lo sforzo decisivo che vale la vittoria del primo set (26-24).

Il secondo set è cominciato con la stessa grande intensità del primo. La Serbia di coach Marijana Boricic si è portata per prima in avanti (10-8), ma l’Italia caparbia nel non voler concedere troppo vantaggio. Ribechi e compagne, dopo aver raggiunto il pareggio, e trascinata da una forte carica agonistica hanno distanziato le avversarie nel punteggio si sono andate a prendere anche il secondo (25-18).

Terzo set cominciato all’insegna dell’equilibrio. La Serbia come avvenuto anche nel primo set ha prodotto il primo strappo (9-11). La Serbia ha continuato a macinare punti (12-17) e coach Mencarelli ha operato un doppio cambio: Bartolucci per Eze al palleggio e Adriano per Adelusi.

L’Italia ha limato lo svantaggio e conquistato il pareggio sul (17-17). Le azzurre hanno continuato a tallonare la Serbia (23-23) e sul finale hanno prodotto l’ultimo sforzo andandosi a prendere il meritato titolo continentale (25-23).

Le parole di Marco Mencarelli-

« Sapevamo la semifinale contro la Turchia sarebbe stato uno scoglio duro. Poi qui in finale contro la Serbia è stata ugualmente dura. Abbiamo avuto le nostre difficoltà ma non si sono viste molto. Abbiamo giocato bene durante tutto l0arco del torneo e sono fiero fiero di queste ragazze e dell’intero staff. È stata una settimana moto intense e non avevamo mai fatto un torneo internazionale con questa fascia d’età. Giocare in Italia è fantastico, il pubblico di Lecce poi è stato eccezionale. Viva i tornei in Italia. La storia è fatta di vittorie sconfitte e questa nazionale anche nei momenti di difficoltà sa reagire alla grande. Posso dire con certezza che queste ragazze sono state straordinarie ».

Le parole di Anna Adelusi-

« La forza di questo gruppo di ragazze è straordinario. Sono fiera di essere parte di questa Nazionale. Questa sera contro la Serbia abbiamo lottato e conquistato con merito questo successo. E ora possiamo dirlo che siamo campionesse d’Europa e questo è bellissimo. Siamo state tutte brave a non calare mai troppo l’attenzione e non abbiamo permesso alle nostre avversarie di recuperare. Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi supporta nella pallavolo da quando avevo dodici anni. Il pubblico di Lecce e della Puglia in questi giorni è stato fantastico e anche stasera non ha smesso un minuto di incitarci ».

Il tabellino-

ITALIA – SERBIA 3-0 (26-24, 25-18, 25-23)

ITALIA : Eze 3, Adelusi 12, Nervini 12, Eckl 5, Costantini 6, Gardini 11, Ribechi, Adriano 5, Bartolucci 1, Acciarri. N.e. Giuliani, Valoppi, Marconato, Bellia, All. Mencarelli.

SERBIA : Mandovic 1, Tomic 9, Zelenovic 9, Sucurovic 4, Tica 10, Cikuc 8, Punisic, Pakic, Tisma 3, Zubic 1, Sajic, Djordjevic 2. N.e. Popovic, Cikuc, All. Boricic.

ARBITRI: Robin Schoenmakers (Bel), Tomas Bucher (Cze).

PREMI INDIVIDUALI-

Miglior libero: Adali (Turchia)

Miglior Centrale: Katya Eckl (Italia)

Miglior Centrale: Sucurovic (Serbia)

Miglior Schiacciatrice: Beatrice Gardini (Italia)

Miglior Schiacciatrice: Tica (Serbia)

Miglior Palleggiatrice: Eze (Italia)

Miglior Opposto: Karutasu (Turchia)

MVP: Beatrice Gardini (Italia)

LO STAFF-

Marco Mencarelli (1° allenatore), Marco Musso (2° allenatore), Mauro Chiappafreddo (assistente allenatore), Lorenzo Librio (scoutman), Sandro Gennari (fisioterapista), Mauro Fedele (medico), Giulia Buonpensiero (Team Manager).

LA ROSA DELLE AZZURRE-

Nausica Acciarri, Manuela Ribechi (Azzurra Volley Firenze), Eniola Anna Adelusi (Cuneo Granda Volley), Virginia Adriano (Volley Hermaea Olbia), Valentina Bartolucci (Agil Volley), Sara Bellia (Unione Volley Montecchio Magg.), Veronica Costantini, Katja Eckl, Eze Chidera Blessing (Volley Talmassons), Beatrice Gardini (Mega Volley), Dominika Giuliani (Uyba Volley), Giulia Marconato (Trentino Volley), Stella Nervini (Volley Bergamo 1991), Sofia Valoppi (Roma Volley).