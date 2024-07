Nazionale maschile: terminato il raduno di Cavalese

CAVALESE (TRENTO) - Si è concluso oggi il raduno della Nazionale Maschile in Val di Fiemme. Gli azzurri torneranno a radunarsi a partire da lunedì 15 luglio a Firenze in vista dei due test match in programma proprio nel capoluogo toscano (martedì 16 ore 21 Pala Wanny) e a Bologna (giovedì 18 ore 21 Pala Dozza) contro l’Argentina.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport e in diretta web su Rai News.it

Per gli ultimi due test match programmati prima della partenza per i Giochi, il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato tredici atleti, gli stessi che parteciperanno alle Olimpiadi: