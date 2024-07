Europei Under 18: le azzurrine vincono il bronzo

BLAJ (ROMANIA)- Grazie a una sofferta vittoria per 3-2 (18-25, 25-17, 25-16, 20-25, 15-9) contro le pari età della Polonia, ler azzurrine hanno vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 18 femminili di Blaj, in Romania.

Bella reazione delle ragazze guidate da Michele Fanni alla sconfitta in semifinale giunta al termine di un tie-break contro la Bulgaria che ha lasciato tanto amaro in bocca.

Sotto la regia di Giovanna Fratangelo, le azzurrine hanno messo in campo buon gioco e tanta determinazione gestendo i momenti più delicati del match.

Il bronzo di oggi è un’importante risultato che conferma l’ottimo stato della pallavolo giovanile femminile, che solo sette giorni ha conquistato a Lecce la medaglia d’Oro agli Europei Under 22.

Quella di oggi è stata una gara intensa, contro un avversario tutt’altro che arrendevole, al termine della quale è stata premiata la caparbietà di Bonafede e compagne.

Top scorse del match Ludovica Tosini con 21 punti. Tra le fila azzurre hanno chiuso in doppia cifra anche Caterina Peroni (12 punti), Veronica Quero (12 punti) e Martina Susio (10 punti),

Nel primo set è stata la Polonia a partire meglio e a trovare il primo tentativo di allungo (6-9). Le azzurrine hanno faticato a trovare il giusto assetto e le avversarie hanno continuato ad imporre il proprio ritmo (15-21). Nel finale una buona gestione generale ha permesso alla Polonia di chiudere agilmente il set (25-18).

In avvio di secondo, invece, c’è stata la pronta razione dell’Italia. Le azzurrine sono state brave ad aggredire il campo e a spingere forte sull’acceleratore (9-5). La formazione polacca questa volta non è riuscita a contrastare il buon ritmo e gioco delle azzurre che hanno continuato a macinare punti (16-12, 21-14) e chiuso il set sul (25-17). 1-1 Italia-Polonia.

Terzo set cominciato nella stessa maniera del secondo. Le azzurrine sono passate in vantaggio (8-4). Bonafede e compagne con il passare dei minuti non hanno concesso opportunità conterete alle avversarie di rientrare (21-11) e si sono andate a prendere il terzo set (25-16) con un attacco vincente di Martina Susio.

Equilibrato il quarto set con le due formazioni che si sono date battaglia (7-8). Nelle fasi successive è stata la Polonia a dettare il ritmo e spostare l’inerzia del parziale dalla loro parte. Nel finale le azzurrine hanno provato a reagire, ma le pari età della Polonia hanno nuovamente allungato (17-21) e conquistato il set (20-25).

Il tie-break è iniziato con una buona partenza dell’Italia. Il ritmo della partita si è fatto sempre più serrato e l’Italia con tanta determinazione ha allungato e conquistato set e partita (15-9) aggiudicandosi la medaglia di bronzo nella rassegna continentale Under 18.

Il tabelino-

ITALIA-POLONIA 3-2 (18-25, 25-17, 25-16, 20-25, 15-9)

Italia: Tosini 21, Sari, Peroni 12, Susio 10, Quero 12, Fratangelo, Bonafede (L). Spaziano 3, Moroni, Cornelli, Zanella 5 N.e: Caruso, Aimaretti, Stagnaro. All. Fanni

Polonia: Siuda 4, Ornoch 18, Koput 1, Robinska 5, Wojcik 7, Kaczmarzyk 3, Gucwa (L), Wika 7, Janusz 4, Gucwa, Wieczorek, Szewczk 1 N.e.Pokrzywinska. All. Orlik

Durata set: 24’, 25’, 25’, 27’, 15’

Italia: 4 a, 15 bs, 12 mv, 27 et.

Polonia: 8 a, 22 bs, 8 mv, 40 et.