Europei Under 18: gli azzurrini schiantano la Grecia

PLOVDIV (BULGARIA)- Gli azzurrini guidati da Monica Cresta hanno centrato un nuovo e importante successo in questa rassegna continentale di categoria; alla Kolodruma Sport Hall di Plovdiv Cremoni e compagni hanno infatti superato 3-0 (25-20, 25-18, 25-17) la Grecia nella quarta uscita della Pool II. Altra prova di forza dunque per gli l’Italia dopo i successi ottenuti nelle prime gare contro Estonia, Spagna e Romania, vittoria che ha consentito dunque all’Italia di mantenere ben saldo il primo posto nel girone. Miglior marcatore dell’incontro Gianluca Cremoni con 17 punti messi a segno.

Archiviata la gara contro la Grecia gli azzurri torneranno in campo domani lunedì 15 alle ore 16.30 contro la Slovenia, per poi chiudere la fase a gironi mercoledì 17 contro il Belgio (ore 16.30) e giovedì 18 contro la Repubblica Ceca (ore 19).