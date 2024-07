Europei Under 18: gli azzurrini sono inarrestabili

PLOVDIV (BULGARIA)- Quinta vittoria consecutiva per l’ Italia Under 18 maschile guidata da Monica Cresta che, oggi, ha superato la Slovenia 3-0 (25-21, 25-10, 25-15) nel quinto match dei Campionati Europei di categoria in Bulgaria. Grazie alla vittoria odierna, la nazionale tricolore comanda la pool II con 15 punti.

Dopo i successi con Estonia, Spagna, Romania e Grecia, Cremoni e compagni hanno dunque ottenuto un altro importante successo, mandando un bel segnale a tutte le altre formazioni in gara in questa rassegna continentale.

Di marca italiana il primo set, comandato fin dalle prime battute e, dopo un parziale ritorno degli avversari, gli azzurrini hanno chiuso 25-21.

Senza storia il secondo e terzo set, con l’Italia padrona del campo e del gioco. Miglior realizzatore della gara è stato Gianluca Cremoni con 16 punti, seguito in doppia cifra da Nicolò Garello (12 punti) e Manuel Zlatanov (10 punti).

Archiviata questa gara contro i pari età della Slovenia, gli azzurrini avranno un giorno di riposo prima di tornare nuovamente in campo il 17 luglio alle ore 16:30 per affrontare, nel penultimo match del girone, il Belgio.

Il tabellino-

ITALIA-SLOVENIA 3-0 (25-21, 25-10, 25-15)

ITALIA: Garello 12, Benacchio 5, Cremoni 16, Zlatanov 10, Ciampi 7, Argilagos 5, Giani (L). Usanza, Crosato 1, Dalfiume. N.e. Boschini, Ruzza, Porro, Tosti. All. Cresta

SLOVENIA: Klinger 8, Jensterle, Zmagaj, Slatinsek 6, Repnik 4, Cestinik 9, Zalokar (L). Kastelic, Filovski 2, Skudnik, Kurat, Hribernik, Rucigaj 1, Spes Podbregar. All. Hribar.

Durata set: 25’, 19’, 20’

Arbitri: Jacob (FRA), Yilmazgil (AUT).

Italia: 6 a, 9 bs, 9 mv, 16 et.

Slovenia: 0 a, 5 bs, 2 mv, 19 et.