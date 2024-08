Olimpiadi: ecco le otto dei Quarti di finale

PARIGI- Mancano ancora due partite alla conclusione della fase a gironi del torneo maschile ma è già definito il quadro delle otto formazioni che accedono alla fase ad eliminazione diretta. Italia-Polonia di oggi (ore 17.00) sarà imporante solo per definire la classifica finale e dunque gli accoppiamenti dei quarti. Ininfluente invece Serbia-Canada delle ore 21.00 con le due squadre già eliminate.

Le otto che proseguono la corsa alle medaglie sono: Slovenia, Francia (pool A), Italia, Polonia, Brasile (pool B), Stati Uniti, Germania, Giappone (pool C); salutano invece la competizione la Serbia, il Canada, l’Egitto e l’Argentina. Brasile e Giappone avanzano come migliori terze.