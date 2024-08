Olimpiadi: Italia-Turchia per il primo posto nella Pool C

PARIGI- Giornata di vigilia per le azzurre che aspettano la sfida di domani con la Turchia, campione d'Europa in carica (ore 9.00) che sarà desiva per il primo posto nella Pool C, con le due squadre già abbondantemente qualificate ai quarti. Un match fra due delle più forti nazionali del lotto internazionale che sarà anche un probante test match in vista delle partite ad eliminazione diretta. La partita sarà trasmessa in diretta diretta RaiSport+HD, Eurosport, DAZN).

L’ultimo confronto tra le due formazioni risale allo scorso 18 maggio, quando nella prima settimana della VNL Danesi e compagne s’imposero ad Antalya 3-1 (25-27, 25-21, 25-21, 25-19).

L’unico confronto olimpico tra Italia e Turchia si è disputato ai Giochi di Tokyo: il 27 luglio 2021, successo delle azzurre 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-15) nella fase a gironi.

In vista dell’importante sfida questa mattina le ragazze di Velasco hanno svolto una seduta di tecnica sul campo d’allenamento.



Le parole di Gaia Giovannini-

« L'Olimpiade penso sia il sogno di ogni giocatrice, ora però non la sto più vivendo come un sogno, una volta che ci sei dentro l'attenzione è tutta concentrata sul raggiungere l’obiettivo prefissato. Io come la squadra stiamo ragionando partita dopo partita, ogni sfida è importantissima, è questo il mio modo di vivere la competizione. Sicuramente è un'esperienza che mi rimarrà per sempre, perciò ho tanta voglia di godermela a 360 gradi, senza però mai dimenticare che la cosa più importante è il risultato che otterremo.Domani ci aspetta un’avversaria molto difficile come la Turchia, non sarà una partita semplice, ma noi veniamo da due gare nelle quali abbiamo mostrato una buona pallavolo, soprattutto penso nell'ultimo match con l'Olanda. Contro la Turchia sarà fondamentale fare uno step ulteriore, anche perché in palio c'è il primo posto del girone. A livello personale mi sono integrata bene sia con le compagne, che con lo staff, non ho avuto alcun tipo di problema. Io posso dire di essere la new entry, però, si vede che questo gruppo gioca insieme da tanti anni. Fino a qualche mese va non avrei assolutamente mai pensato di essere convocata per le Olimpiadi, soprattutto anche per il percorso che ho fatto. Passare in poche settimane dal debutto in maglia azzurra, a essere qui a Parigi è qualcosa di incredibile. A inizio stagione ho sostenuto qualche allenamento, poi sono stata chiamata per l'ultima tappa della VNL e per le Finali di Bangkok. È stato tutto davvero inaspettato e per questo forse ancora più bello. Come ho sempre detto, io sono convinta che il percorso vissuto mi abbia aiutato ad essere un po' più serena, credo che se mi fossi aspettata di entrare nelle 12, magari avrei avuto un altro tipo di atteggiamento. Quando mi viene data l'opportunità di entrare in campo cerco di viverla senza troppo ansia ».



I PRECEDENTI DELL’ITALIA CON LA TURCHIA-



71 totali: 50 vittorie azzurre e 21 sconfitte.



I precedenti ai Giochi Olimpici



1 vittoria per le azzurre



Tokyo 2020: Italia - Turchia 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-15)



IL CALENDARIO DELLE AZZURRE (POOL C)-



4 agosto Italia-Turchia ore 9.



Pool C - Risultati e Calendario

Domenica 28 luglio: Italia-Repubblica Dominicana 3-1 (25-19, 24-26, 25-21, 25-18).

Lunedì 29 luglio: Turchia-Olanda 3-2 (19-25, 19-25, 25-22, 25-22 15-13).

Giovedì 1° agosto: Turchia-Repubblica Dominicana 3-1 (21-25, 25-18, 25-22, 25-15); Italia-Olanda 3-0 (29-27, 25-18, 25-19)

Sabato 3 agosto: Olanda-Repubblica Dominicana 1-3 (25-22, 21-25, 17-25, 26-28)

Domenica 4 agosto: Italia-Turchia ore 9.