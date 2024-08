Olimpiadi: una splendida Italia travolge la Polonia

Azzurri praticamente perfetti in tutti i fondamentali, con il solito Giannelli in regia, un Galassi strepitoso a muro ed un Romanò (20 punti a referto) incontenibile in attacco e al servizio. Polacchi mai in partita nei primi due parziali, poi in grado di reagire nel finale del terzo set riuscendo a vincerlo in volata, e poi di nuovo in difficoltà nei confronti di un'Italia decisa a non lasciarsi sfuggire nulla. Una vittoria che ribadisce le nostre ambizioni in questa Olimpiade anche se il cammino da percorrere è ancora lungo. Ma un'Italia così può farci sognare.

Il successo regala all' Italia anche la leadership assoluta delle otto qualificate ai quarti di finale: ciò significa che nel primo match da dentro o fuori, gli uomini di De Giorgi affronteranno il Giappone, ottavo in graduatoria.

Per la sfida con la Polonia De Giorgi schiera il sestetto delle partite precedenti con Giannelli in cabina di regia, Romanò opposto, Russo e Galassi centrali, Lavia e Michieletto di banda, Balaso libero.

Grbic ha scelto Janusz in palleggio, Kurek opposto, Leon e Fornal gli schiacciatori, Huber e Kochanowski i centrali con Zatorski libero.

Il match inizia in equilibrio perfetto con gli azzurri concentrati e compatti (3-3). Kochanowski firma il primo break polacco (3-5). Leon e compagni mantengono il doppio vantaggio (6-8). L’Italia forza al servizio ma in questa fase è troppo fallosa. Con Giannelli in battuta mettiamo a segno un parziale di 5-0. Un aquilone di Kurek ci rimette in parità (10-10). Il muro di Michieletto ferma ancora Kurek e siamo avanti (11-10). Ancora due errori polacchi (13-10). Grbic cambia la diagonale entrano Kaczmarek e Lomacz per Kurek e Janusz ma cambia poco. Block di Galassi, botta di Romanò, andiamo a + 5 (17-12). Due straordinari ace consecutivi di Romanò, poi Michieletto, un pallonetto di Romanò ed un muro di Giannelli, voliamo via (23-13). Huber sbaglia il servizio ed abbiamo 10 set point (24-14). La chiude Michieletto sparando sulle mani del muro (25-15). Tutto molto bello, ma la partita è ancora lunga.

Si riparte con un primo tempo di Galassi ed un muro di Lavia (2-0). Un ace di Huber annulla il nostro vantaggio (2-2). Una palla accompagnata di Michieletto porta avanti i polacchi (3-4), poi ancora un errore azzurro (3-5). Un servizio vincente di Galassi e la parità è ristabilita (5-5). Splendida combinazione Giannelli/Lavia e siamo di nuovo avanti (8-7). Pallone sparato fuori da Kurek (9-7). Galassi mura Leon (12-9). Altro ace di Romanò (13-9). Bomba di Michieletto (17-12). In campo ci siamo solo noi. Russo firma un altro super block, attacco vincente di Lavia (20-13). Sliwka prende il posto di un irriconoscibile Leon. Due muri polacchi e gli uomini di Grbic si riavvicinano pericolosamente (21-18). Ancora due muri, stavolta azzurri, di Galassi e Lavia (23-18). Romanò mette sempre in grave difficoltà la ricezione polacca e Lavia ci porta a set point (24-18), poi dai nove metri, il nostro opposto, con il quarto servizio vincente della sua partita, chiude i conti (25-18). Italia da stropicciarsi gli occhi.

Terzo set con la Polonia a caccia del riscatto, con un determinato Semeniuk in campo, e l’Italia determinata a continuare nella sua splendida performance. Fasi in equilibrio nei primi scambi (4-4). Poi Kurek spara fuori un altro pallone e gli azzurri si prendono il doppio vantaggio (6-4). Un fallo di Michieletto in palleggio riporta i polacchi in parità (10-10). Un’ invasione di Semeniuk ci regala il + 2 (12-10) ma un muro di Janusz ristabilisce l’equilibrio (12-12). Leon firma il sorpasso (15-16). Romanò sfrutta un contrattacco e siamo di nuovo avanti (21-20). Galassi continua ad imperversare a muro (22-20) mettendo a segno il 12° block di squadra, il 5° personale. Huber replica sempre a muro ed è nuova parità (23-23). Errore di Giannelli e la Polonia è al set point (23-24). Finale al cardiopalma. Kurek firma l’ace e accorcia le distanze (24-26), si va al quarto set.

Azzurri decisi a riprendere in mano le redini della partita ad inizio del nuovo parziale ma la Polonia è completamente rientrata in partita. E’ una battaglia fra giganti. Attacco di Kurek, fallo in palleggio di Michieletto, e primo break per gli uomini di Grbic (2-4). Un ace di Giannelli riporta l’Italia in parità (5-5). Roberto Russo sfrutta una brutta ricezione polacca e Italia di nuovo avanti (7-6). Grande attacco di Lavia (9-7). Bomba di Michieletto e Italia a + 3 (13-11), ma la Polonia non molla e si riavvicina con Kurek (13-12). E’ ancora Romanò che ristabilisce le distanze (15-12). Kurek in questa fase trascina i suoi, punto in palleggio, ace di Huber e Polonia di nuovo a -1 (16-15). Kurek stavolta spara fuori dopo un lunghissimo scambio e Italia va a + 4 (20-16). Grandioso Galasso a muro e siamo 23-18. Michieletto sfrutta una brutta ricezione polacca, su servizio di Lavia, e arriva il match point (24-18). Kurek sbaglia il servizio, è fatta ! Abbiamo battuto i Campioni d’Europa ed abbiamo vinto il girone (25-20), conquistando contestualmente il primo posto nella classifica delle otto classificate ai quarti. Tanta, tanta roba, e adesso arriva il bello !

Il tabellino-

ITALIA-POLONIA 3-1 (25-15; 25-18; 24-26; 25-20)

ITALIA: Romanò 20, Michieletto 17, Lavia 12, Galassi 10, Russo 5, Giannelli 4, Balaso (L), Sbertoli, Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta, Porro. All. De Giorgi

POLONIA: Kurek 14, Semeniuk 10, Huber 10, Leon 9, Bieniek 5, Kochanowski 3, ?liwka 1, Lomacz 1, Janusz 1, Fornal 1, Kaczmarek, Zatorski (L). All. Grbic.

ARBITRI: Mokry Juraj (SVK),Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM)

Gli accoppiamenti dei Quarti di finale – lunedì 5 agosto-

QF1 (1 vs 8): Italia - Giappone ore 13

QF2 (2 vs 7): Stati Uniti – Brasile ore 21

QF3 (3 vs 6): Slovenia – Polonia ore 9

QF4 (4 vs 5): Francia - Germania ore 17