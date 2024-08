Stating Six: leggendaria impresa dell'Italia

ROMA- La puntata di oggi al maschile non può che essere un peana alla straordinaria impresa azzurra di ieri nella semifinale contro il Giappone nei quarti di finale del torneo Olimpico. Pasquale Di Santillo, con enfasi e competenza, racconta e commenta la strepitosa rimonta degli azzurri che, ad un passo dall'eliminazione sotto di due set e 21-24 nel terzo, hanno saputo trovare la forza di annullare tre match point ai nipponici e di risalire, punto dopo punto la china per imporsi alla tie break, non prima di aver annullato un altro pallone della vittoria agli irriducibili giocatori di Blain. Una vittoria che, oltre ad aver messo a rischio le coronarie di chi l'ha seguita in diretta, è diventata una potente iniezione di fiducia per la nostra nazionale che ora può affrontare senza paura qualsiasi ostacolo nelle partite che contano per le medaglie.