Mondiali U 17 F: l'Italia è pronta

MILANO - Le azzurrine della nazionale Under 17 femminile, conclusa lunedì 5 agosto la fase di preparazione al Centro Pavesi di Milano, sono pronte a partire per il Perù dove saranno impegnate nei Mondiali di categoria. La rapppresentativa italiana si imbarcherà per il Sud America venerdì 9 da Roma, qualche giorno prima dell’inizio della manifestazione, per affrontare in amichevole (l'11, il 13 e il 14 agosto) il Perù, il Giappone e la Repubblica Dominicana.

Come noto, l’Italia farà il proprio esordio nella rassegna iridata di categoria il 17 agosto contro il Messico, per poi affrontare in ordine Egitto (18 agosto) e Argentina (19 agosto); gli ottavi di finale si giocheranno martedì 20 agosto. Dopo un giorno di riposo, si disputeranno invece i quarti di finale (22 agosto). Le semifinali sono in programma il 23 agosto, mentre le gare valide per l’assegnazione delle medaglie sabato 24 agosto. La finale per il terzo e quarto posto è in programma alle ore 22.30 italiane e la sfida per la medaglia d’oro inizierà nella notte tra sabato e domenica (ore 2.30 italiane del 25 agosto).

Queste le atlete convocate dal tecnico azzurro Pasquale D’Aniello-

Rebecca Aimaretti (Agil Volley); Stella Caruso (Lunezia Volley); Stella Cornelli (Sc. Pall. Anderlini); Virginia Paola Di Napoli (Pro Victoria Pallavolo); Alice Guerra (Benedetto Volley); Vanessa Suarez Hernandez, Sara Mori, Layla Viti (Volleyrò Casal De Pazzi); Alessia Manda, Ludovica Tosini (Imoco Volley); Perla Massaglia (Azzurra Volley Firenze); Miranda Vittoria Zanella (Playasti).

Lo staff-

Pasquale D’Aniello (Allenatore); Oscar Maghella (Secondo Allenatore); Maurizio Garozzo (Assistente Allenatore); Luca Monestier (Medico); Marta Pedroli (Fisioterapista); Giulia Palazzo (Scoutman); Lorenzo Abbiati (Assistente Scoutman); Anna Ensabella (Team Manager).

Calendario dell’Italia nella fase a gironi*

17 agosto, ore 20.30: Italia-Messico

18 agosto, ore 20.30: Italia-Egitto

19 agosto, ore 20.30: Italia-Argentina