Starting Six: il volley italiano sempre ai vertici

E' il caso della nazionale Maschile Under 17, allenata da Leoni, che a Sofia, in Bulgaria, compiuto la grande impresa di laurearsi, con un percorso netto fatto di sole vittorie, Campione del Mondo della categoria. Nell'atto finale Zlatanov e compagni hanno battuto in rimonta, dopo essere stati sotto per 0-2, una brillante e coriacea Argentina.

Match&Play sposta le attenzioni ad Arta in Grecia dove la nazionale Under 20 Maschile sta disputando l'Europeo. Per la squadra di Zanini tre vittorie e due sconfitte, contro Israele e Repubblica Ceca che mettono in discussione la possibilità della nostra nazionale di qualificarsi per la fase finale.

Prima Fila racconta del cammino della nazionale femminile di Sitting Volley che sta disputando a Parigi il torneo Paralimpico. La squadra di Amauri Ribeiro è partita forte superando all'esordio la Francia ma poi si è dovuta arrendere, nel secondo confronto, alla Cina. Per qualificarsi ora Bosio e compagne dovranno superare, nello scontro decisivo, gli Stati Uniti campione in carica. Impresa difficile per la nostra formazione che comunque venderà cara la pelle contro le più quotate avversarie.