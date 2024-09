Europei U 20 M: l'Italia vince contro la Scozia in tre set

ARTA (GRECIA)- L'Italia Under 20 Maschile, impegnata nell' Europeo di categoria in Grecia, tiene vive le speranze di qualificazione superando per 3-0 (25-11, 25-9, 25-16) la Scozia nella penultima uscita della Pool II.

Dopo il ko subito nella gara precedente contro la Repubblica Ceca quest’oggi gli azzurri non potevano non centrare il successo. La differenza in campo fra le due formazioni è stata del tutto evidente; la compagine azzurra ha dominato il gioco dal primo all’ultimo punto e senza troppe difficoltà è riuscita a chiudere i parziali con grandi margini di vantaggio. Top scorer del match Diego Frascio e Marco Fedrici, autori entrambi di 13 punti messi a segno, in doppia cifra in casa azzurra anche Daniele Carpita (12) e Marco Valbusa (10). Gli azzurri ora dovranno ora aspettare i risultati dei match di Repubblica Ceca e Bulgaria (una partita in meno disputata) senza contare Israele che ormai guida la classifica a punteggio pieno (cinque partite, cinque vittorie). Magliano e compagni torneranno in campo domani alle ore 19 per affrontate i padroni di casa della Grecia nell’ultimo match della fase a gironi.

Dopo il momentaneo 4-4 di inizio primo set sono stati gli azzurri che hanno subito allungato (7-4), per poi comandare il gioco, aumentando il distacco (15-7) e chiudendo la prima frazione con un muro di Valbusa che ha chiuso la frazione di gioco sul 25-11 Italia. Dominio azzurro nel secondo parziale; gli uomini di Zanin sopra sul 5-2 sono poi scappati via passando dal 13-9 al 18-11; la Scozia, totalmente in difficoltà non ha avuto la capacità di rientrare in partita e l’Italia ha continuato a macinare gioco (23-9) trovando con un ace nel finale di Daniele Carpita il 25-9 di fine secondo set. Italia-Scozia 2-0. Terza frazione di gioco che è stata la più “equilibrata” del match; sotto sul 2-5, l’Italia ha prima trovato il pareggio (5-5) per poi riprendere le redini del gioco in mano (13-9); a metà set gli azzurri hanno nuovamente allungato sul 18-11 e nel finale sono riusciti a chiudere senza troppe difficoltà il match sul 25-16 grazie al servizio vincente di Marco Valbusa. Italia-Scozia 3-0.

Il tabellino-



ITALIA-SCOZIA 3-0 (25-11, 25-9, 25-16)

ITALIA: Mariani 1, Carpita 12, Miraglia 5, Frascio 13, Fedrici 13, Valbusa 10, Loreti (L). Bonisoli. N.e. Selleri, Bristot, Magliano, Taiwo, Barotto, Mati. All. Zanin.

SCOZIA: Johnston, Turnbull, Rodger, Macdonald 3, Przybylski 4, Ramsay 5, Nabi (L). Brogan, Zheng, Driver, Khalifah, Mcallister, Cunnigham, Gc.

Durata Set: 16’, 16’, 19’. Tot: 51'

ARBITRI Biegajlo (ENG), Husehnovic (BIH).

Italia: 14 a, 16 bs, 3 mv, 24 et.

Scozia: 1 a, 6 bs, 2 mv, 21 et.

LE POOL-



POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria

POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia

CALENDARIO E RISULTATI DELL'ITALIA-



26 AGOSTO

Israele-Italia 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

27 AGOSTO

Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)

28 AGOSTO

Slovenia-Italia 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

30 AGOSTO



Italia-Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)

31 AGOSTO

Repubblica Ceca-Italia 3-1 (22-25, 25-19, 25-22, 25-16)

2 SETTEMBRE

Scozia-Italia 0-3 (11-25, 9-25, 16-25)

3 SETTEMBRE

Ore 19: Italia-Grecia

6 SETTEMBRE

SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: 1st Pool I-2nd Pool II

Ore 18: 1st Pool II-2nd Pool I

7 AGOSTO

FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani