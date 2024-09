Starting Six: Fanizza, il futuro è azzurro

ROMA- Nel numero odierno una lunga e particolareggiata intervista di Pasquale Di Santillo con Vincenzo Fanizza, cooordinatore delle nazionali giovanili, alla luce della lunga estate delle rappresentative azzurre che, confermando la bontà della nostra scuola pallavolistica, hanno portato a casa un titolo mondiale Under 17, con una rappresentativa di Under 16, e gli argenti dell'Under 22 e dell'Under 18. Risultati importanti, frutto di un lavoro certosino fatto da Fanizza e dal suo staff, sempre in giro per cercare, su e giù per la penisola, i migliori talenti e per metterli in condizione di sbocciare e di crescere e fornire in futuro nuova linfa alla nazionale maggiore. Unica nota stonata la mancata conquista delle semifinali della nazionale Under 20 ai recenti Europei di categoria. Fanizza non ne fa un dramma e sottolinea come l'insuccesso vada analizzato e letto con attenzione insieme al tecnico Michele Zanin.