Memorial Pasinato: l'Italia batte l'Iran in tre set

La gara di oggi contro la formazione asiatica, rispetto all'incontro di ieri a Cavalese, ha assunto certamente un significato diverso, al di là dell'aspetto sportivo, perché dedicata all' indimenticato campione azzurro che con l’Italia ha giocato 252 partite ed entrato di diritto nella Hall Of Fame italiana.

Prima dell’incontro c'è stato un toccante e bellissimo momento in ricordo di Pasinato, con la proiezione sui maxischermi della Kioene Arena di un video emozionale, seguito dall’invito da parte dello speaker a raggiungere il centro del campo alla moglie Silvia Pegoraro e ai figli Edoardo e Giorgio.

La FIPAV, per mano dei consiglieri federali Stefano Bianchini ed Enrica Merlo e del CT Ferdinando De Giorgi, ha poi suggellato questo momento con la consegna alla famiglia di Pasinato di una targa ricordo, momento seguito da un caloroso applauso del pubblico presente al palazzetto.

Tornando alla gara di oggi, il CT azzurro ha scelto la diagonale composta da Boninfante e Rychlicki, Porro e Bottolo schiacciatori, Anzani e Gargiulo centrali e Laurenzano libero.

L’Iran, invece, è scesa in campo con Hossein Khanzadeh Porya, Amin Esmaeilnezhad, Javad Karimi, Mohammad Valizadeh, Morteza Sharifi, Seyed Eisa Naseri Chenari e Mohammadreza Hazratpour

Le due squadre sono subito partite forte dandosi battaglia vera sotto rete (6-6). Con il passare delle azioni, l'intensità agonistica è cresciuta ulteriormente e l'Italia ha provato a compiere il primo mini allungo, ma l'Iran ha continuato a ribattere colpo su colpo (12-12). Gli uomini di De Giorgi a questo punto hanno cercato una manovra di gioco più fluida per provare a scrollarsi di dosso gli avversari e sotto i colpi di Porro e Rychlicki, ben imbeccati da Boninfante, si sono portati sul +2 (19-17). A questo punto De Giorgi ha inserito Romanò al posto di Anzani. Sul finale ha fatto il suo ingresso in campo, accompagnato dall'ovazione del pubblico, anche capitan Giannelli e l'Italia ha portato a casa il primo set 25-22.

Secondo set nel quale lo schema è sembrato ripetersi con le due formazioni sempre in lotta punto a punto (9-9, 11-11). Successivamente l'Italia ha tentato di scappare ma è stata prontamente ripresa dalla formazione asiatica. Proprio in questo momento gli azzurri, trascinati dai propri attaccanti, hanno ripreso il comando della situazione (19-17) costringendo coach Piazza ad interrompere il gioco con un time-out. A questo punto De Giorni ha effettuato il cambio Romanò per Anzani e l'Italia ha gestito il vantaggio fino al definitivo 25-23, arrivato al secondo set ball utile. 2-0 tra Italia e Iran.

Parte davvero forte l'Italia nel terzo set e si porta sul +5 (7-2) costringendo il tecnico dell'Iran a chiamare il primo time-out a disposizione. Al rientro in campo la musica non è cambiata con gli azzurri ancora padroni del gioco + 8 (12-4). Nella fase centrale del set l'orchestra azzurra ha suonato in maniera armonica e l'Iran è scivolato ancora più indietro. Alla fine gli azzurri hanno continuato a giocare una bella pallavolo finendo per imporsi 25-19 chiudendo così in proprio favore il match grazie all’attacco vincente di Kamil Rychlicki.

Le due squadre hanno poi disputato un ulteriore set conclusosi con il punteggio di 25-21 per gli azzurri.

MVP del match è stato eletto lo schiacciatore azzurro Luca Porro, beniamino del pubblico di casa.

I protagonisti-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)- « Sono onorato in questo momento di avere al mio fianco Silvia perché lo abbiamo detto più volte che sarebbe stato bello trovare un evento per ricordare “Paso” e onorarlo nel modo giusto. Sono davvero felice che anche grazie alla FIPAV si sia potuta organizzare questa partita qui a Padova. Tornando, invece, sulla parte sportiva posso dire che era molto importante giocare queste quattro gare con un gruppo che si conosce ancora poco. Sono state partite che ci hanno dato delle indicazioni per vedere meglio alcuni meccanismi. Chiaramente sono contento di come siamo riusciti a risolvere, anche se ancora non con una grande intesa, le diverse problematiche. Oggi devo dire che i ragazzi hanno fatto una partita intensa contro l’Iran che rimane una buonissima squadra. Il 2-3 di ieri a Cavalese ci è servito perché abbiamo giocato cinque intensi set però abbiamo avuto degli alti e bassi; qui a Padova invece ho visto più sorrisi e questo è molto importante anche nel percorso di crescita complessiva ».

Kamil Rychlicki (Italia)- « Il bilancio dopo queste prime amichevoli è positivo. In questo momento il risultato conta meno; quello che vogliamo è migliorare il gioco complessivo e ritrovare il ritmo giusto. Abbiamo dimostrato in questi giorni che sabbiamo uscire insieme anche da situazioni di gioco difficili e questo è molto importante. Tutte le partite giocate fin qui, compresa questa a Padova, sono servite per prepararsi al meglio all’inizio della stagione internazionale e alla VNL. Siamo una squadra giovane e non vedo l’ora di giocare le varie partite che contano ».

Luca Porro (Italia)- « Siamo molto felici per la vittoria e la prestazione, l’intesa migliora gara dopo gara e questo è un aspetto positivo. Sono soddisfatto di ciò che siamo riusciti a fare questa sera, il significato di quest’ultima amichevole va oltre il risultato. Ci sono spunti molto buoni; qui a Padova è sempre bello giocare, un pubblico appassionato e competente. Colgo l’occasione per ringraziare tutti, la città e soprattutto la società alla quale sarò eternamente grato per avermi dato la possibilità di crescere e maturare importanti esperienze in Superlega, la prima squadra non si scorda mai… ».

Il Tabellino

ITALIA-IRAN 3-0 (25-22, 25-23, 25-19)

ITALIA: Rychlicki 13, Porro 15, Gargiulo 8, Boninfante 4, Bottolo 11, Anzani 4, Laurenzano (L). Giannelli, Romanò, Bovolenta. N.e. Recine, Sani, Cortesia, Sanguinetti, Gardini, Caneschi, Pace. All. De Giorgi.

IRAN: Sharifi 8, Naseri 5, Esmaelinezhad 3, Hossein 9, Valizadeh 3, Karimisouchelmaej 1, Hazratpourtalatapp. Esfandiar 3, Kazemi. N.e. Saadat, Daneshdoust, Matin, Arshia, Salehi, Haghparast. All. Piazza

ARBITRI: Puecher, Zanussi

Durata: 27’, 37’, 29’ Tot: 93'

Note: 2857 spettatori, incasso 41.589

Italia: a 3, bs 2 , mv 2, et 29.

Iran: a 0, bs 1, mv 3, et 21