VNL: capitan Giannelli presenta Italia-Bulgaria

L’Italia di Ferdinando De Giorgi si presenta a questo importante appuntamento dopo esattamente un mese di lavoro svolto tra Cavalese e Quebec City, con una parte del gruppo allargato che sta lavorando ancora a Cavalese in vista della lunga e intensa stagione internazionale.

Cresce dunque l’attesa per il match di domani contro la formazione allenata dall’ex CT azzurro Blengini, che decreterà di fatto il battesimo azzurro in VNL. Battesimo che sarà ancora più speciale per 5 esordienti assoluti in casa azzurra (Sani, Gargiulo, Rychlicki, Boninfante e Pace), affiancati però dai veterani Giannelli, Anzani e dagli ormai esperti Romanò, Bottolo, Recine, Porro, Sanguinetti, Cortesia e Laurenzano.

Un mix, dunque, di esperienza (con ben 5 campioni del mondo in organico) e giovani che hanno dimostrato nel corso della stagione, come ha sottolineato ieri il CT De Giorgi, di meritare pienamente la maglia azzurra.

La sfida di domani contro la Bulgaria sarà il novantunesimo confronto ufficiale tra le due Nazionali: nei 90 precedenti, sono state 53 le vittorie azzurre.

Dopo la sfida contro la Bulgaria, la Nazionale tricolore affronterà nell’ordine: Germania (12 giugno, ore 22.30 italiane), Francia (14 giugno, ore 2 italiane) e Argentina (17 giugno, ore 17).

Le parole del capitano Simone Giannelli

« Siamo felici di essere qui e del percorso fatto finora in allenamento. Ovviamente il periodo di preparazione non è stato lunghissimo, perché la stagione delle Nazionali è appena iniziata. Ci aspettano quattro partite sicuramente impegnative: saranno l’occasione per giocare e migliorare, cercando di vincere il più possibile per conquistare punti importanti in chiave qualificazione alle fasi finali, che rappresentano uno dei nostri obiettivi. In questa Nazionale ci sono tanti esordienti e sono felice soprattutto per loro: giocheranno per la prima volta con la maglia azzurra in un torneo internazionale. Ricordo ancora il mio esordio in Australia e so bene le emozioni che stanno vivendo. Io, insieme agli altri compagni più esperti, siamo qui anche per aiutarli affinché il loro esordio sia positivo dal punto di vista tecnico, per quello che riusciranno a dimostrare in campo. Queste prime amichevoli hanno dimostrato che ci sono tanti giocatori in grado di farsi valere. Tutti quelli presenti in questa prima settimana hanno giocato una buona pallavolo, e questo dimostra che il movimento sta crescendo, con tanti atleti pronti a mettersi in gioco. Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto finora. Ora dobbiamo continuare a remare tutti insieme per il bene della Nazionale. Per quanto riguarda la Bulgaria, nostra prossima avversaria, posso dire che sta crescendo molto. Hanno un allenatore esperto come Blengini che stimo molto. Ho parlato con alcuni giocatori bulgari e mi hanno confermato che anche lì il movimento sta crescendo e ci sono tanti giovani interessanti. Siamo solo alla prima settimana di gare, quindi è fondamentale rimanere concentrati sul presente senza fare troppi calcoli. Quando si guarda troppo avanti, si rischia di commettere errori. Dobbiamo affrontare una partita alla volta. Detto questo, non abbiamo mai vinto una medaglia in VNL e il nostro obiettivo è quello di qualificarci alla fase finale per giocarci al meglio le nostre carte contro tutti. Quanto è bello indossare questa maglia? È stupendo, un sogno che vivo da tanto tempo. È qualcosa di speciale e mi sento fortunato a rappresentare l’Italia nel mondo. Allo stesso tempo, sento anche la responsabilità, soprattutto da capitano. Indossare questa maglia significa molto, al di là dell’aspetto sportivo: cerco sempre di essere la migliore versione di me stesso, per tutti quelli che ci seguono e soprattutto per quei ragazzi che sognano un giorno di essere dove sono io ora. Faremo sempre del nostro meglio per onorare sempre questi colori ».

La lista dei 14 azzurri scelti dal CT De Giorgi per la WEEK1 di Quebec City

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 26. Mattia Boninfante

Centrali: 25. Giovanni Gargiulo, 13. Lorenzo Cortesia, 17. Simone Anzani, 18. Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 3. Francesco Recine, 9. Francesco Sani, 31. Luca Porro

Opposti: 16. Yuri Romanò, 11. Kamil Rychlicki

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

Calendario della Pool 1 – Quebec City*

Pool 1 (Quebec City, Canada) 11-15 giugno

Mercoledì 11 giugno: ore 17:00 Bulgaria-Italia; ore 22.30 Argentina-Francia;

Giovedì 12 giugno: ore 2:00 Germania–Canada; ore 22:30 Germania-Italia.

Venerdì 13 giugno: ore 2:00 Argentina-Canada; ore 22:30 Bulgaria-Argentina.

Sabato 14 giugno: ore 2:00 Francia–Italia; ore 22:30 Canada-Francia.

Domenica 15 giugno: ore 2:00 Bulgaria–Germania; ore 17 Argentina-Italia; ore 24 Bulgaria-Canada

*orari di gioco italiani