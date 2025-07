Europei U.16 F: secondo successo per le azzurre, superata l'Ucraina

TIRANA (ALBANIA)- Seconda vittoria per la nazionale Under 16 femminile di Monica Cresta impegnata a Tirana in Albania nei Campionati Europei di categoria. Le azzurrine, dopo aver battuto ieri la Lituania, hanno superato oggi per 3-1 (25-14, 25-12, 22-25, 25-13) l’Ucraina.