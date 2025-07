Torneo di Assen: secondo posto per le azzurre, settimi gli uomini

ASSEN (OLANDA)- Si è concluso ad Assen (Olanda) il tradizionale appuntamento con uno dei tornei per nazionali più famosi d’Europa: il Dutch Tournament, manifestazione estiva giunta alla sua decima edizione, che vede confrontarsi ogni estate le migliori nazionali a livello mondiale. L’Italia ha partecipato con entrambe le rappresentative: la nazionale femminile, guidata dal CT Pasquale D’Aniello e quella maschile allenata dal tecnico federale Marcello Marchesi. Le azzurre, campionesse d’Europa in carica e seconde nella Golden Nations League giocata in Polonia il mese scorso, hanno ottenuto nel torneo olandese il secondo posto finale al termine della fase 1 prevista dalla formula del torneo. Gli azzurri, invece, hanno chiuso il loro percorso al settimo posto.

La nazionale femminile ha chiuso il proprio cammino con un ottimo bilancio, fatto di quattro vittorie e due sole sconfitte, entrambe per mano delle campionesse olimpiche degli Stati Uniti: la prima nella fase a gironi, la seconda nell’extra game giocato domenica 6 luglio. In precedenza, Bosio e compagne avevano ottenuto tre vittorie contro l’Olanda per 3-0 (25-19, 25-17, 25-19), il Canada per 3-0 (25-13, 25-19, 25-13) e la Francia per 3-0 (25-9, 25-13, 25-12). Nell’extra game, infine, hanno avuto nuovamente la meglio sul Canada con un altro 3-0 (25-16, 25-18, 25-18).

Nel torneo maschile, invece, gli azzurri dopo aver chiuso la fase 1 al terzo posto hanno concluso la propria manifestazione al settimo posto, grazie al successo nella finale per il piazzamento contro l’Estonia, battuta con un perentorio 3-0 (25-16, 25-13, 25-16).

Classifica femminile:

1.USA 2. Italia 3. Olanda 4. Canada 5. Francia

Classifica maschile:

1. USA 2. Turchia 3. Polonia 4. Canada 5. Olanda 6. Giappone 7. Italia 8. Estonia

Le azzurre che hanno preso parte al torneo:

Giulia Aringhieri, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio, Anna Ceccon, Roberta Pedrelli (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli).

Gli azzurri che hanno preso parte al torneo:

Simone Burzacchi, Mattia Cordioli (Giocoparma); Francesco Maria Cerulo, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Cristiano Crocetti, Federico Ripani, Alessandro Issi (Scuola di Pallavolo Fermana A.S.D.); Davide Dalpane (Dream Volley Ravenna); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Sport 2018); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco).