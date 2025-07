Qualificazioni Europee U.22: a Cisterna l'Italia va a caccia del pass

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- È partita ufficialmente la rincorsa al pass europeo dell’Italia del Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza. Giornata di vigilia per la nazionale Under 21 maschile, che da domani, venerdì 11 luglio, sarà infatti impegnata a Cisterna di Latina (LT) nel Torneo di Qualificazione ai prossimi Campionati Europei Under 22 , manifestazione in programma dal 29 giugno al 4 luglio 2026 ad Albufeira, in Portogallo.

Il gruppo azzurro, che ha cominciato il suo lavoro all’inizio di giugno a Camigliatello Silano (CS) – all’attivo anche due test match contro la Repubblica Ceca (entrambi vinti) – si prepara dunque al suo debutto stagionale in una manifestazione internazionale. Il Torneo in programma questo weekend a Cisterna di Latina, sarà uno step di fondamentale importanza per la giovane formazione azzurra. Oltre al pass per la prossima rassegna continentale, gli azzurrini getteranno infatti le fondamenta in vista del momento più atteso della stagione: i Campionati del Mondo, evento clou che prenderà il via giovedì 21 agosto a Jiangmen (Cina) e che vedrà la nazionale azzurra fare il proprio esordio nella Pool D contro l’Indonesia.

L’Italia – al lavoro a Latina da martedì 8 luglio – farà dunque il proprio debutto al Palasport domani, venerdì 11 luglio contro l’Inghilterra, per poi affrontare sabato 12 l’Ucraina e chiudere il Torneo domenica 13 contro la Danimarca. Tutti i match degli azzurrini sono in programma alle ore 20.30.

Le parole del direttore tecnico Vincenzo Fanizza

« Siamo pronti. Abbiamo voglia di giocare. Siamo arrivati qui martedì e già abbiamo effettuato qualche allenamento di rifinitura. Veniamo da un periodo abbastanza lungo di lavoro a Camigliatello Silano dove abbiamo recuperato fisicamente alcuni atleti da qualche problema fisico. Siamo pronti a qualificarci ».

L’Italia in questo weekend di gare affronterà in ordine Inghilterra, Ucraina e Danimarca, tre delicati match da prendere con le pinze:

« Dobbiamo cercare assolutamente di approcciare le sfide nel migliore dei modi. Delle tre squadre l’Ucraina ha sicuramente degli atleti importanti. Alcuni di loro giocano in Serie A2, altri invece nei campionati francesi. Saranno dei buoni test. Anche io ho un bel gruppo di ragazzi. È il primo anno che li alleno e credo siano pronti ad affrontare questa manifestazione ».

Il ritiro svolto a Camigliatello Silano, le amichevoli con la Repubblica Ceca, una marcia d’avvicinamento importante dell’Italia Under 21 a questo evento:

« Partiamo dal fatto che Camigliatello Silano ora è diventato praticamente un Centro Federale. Ospitare cinque nazionali non è certo un lavoro facile. Abbiamo lavorato bene. Come primo anno avere tutte le nazionali in un unico posto è stato molto importante per tutti noi tecnici. La quotidianità, il confronto, la crescita, tutti fattori che non fanno altro che portare buoni risultati. Con questo gruppo abbiamo disputato due test match contro la Repubblica Ceca, facendo giocare la maggior parte degli atleti. Sono arrivate due vittorie al tie-break ma ci interessava più che altro disputare quanti più set possibili proprio per cercare di trovare il ritmo gara ».

Il Torneo di Qualificazione, test importante e buon viatico in vista dei Campionati del Mondo di questa estate:

« In realtà archiviato questo torneo, ci saranno le Universiadi, poi una volta terminate anche le Universiadi, dopo qualche giorno, ci ritroveremo insieme nuovamente per andare a fare il premondiale di una settimana in Giappone, ci sposteremo poi in Cina con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile ».

Le parole di Lorenzo Magliano

« Siamo arrivati carichi per questo nostro primo impegno ufficiale che abbiamo quest’estate prima del Mondiale. Durante il periodo di preparazione abbiamo lavorato molto bene, abbiamo ancora qualche problemino fisico da gestire, ma siamo sul pezzo. Ci stiamo allenando bene e sono molto fiducioso per questo weekend di gare. Capitano o non capitano? Si vedrà…non è ancora ufficiale. Nel caso lo fossi cercherò di dare qualcosina in più come ho sempre fatto. Ho parlato tanto con Vincenzo (Fanizza, ndr) e mi ha spiegato bene cosa si aspetta da un suo capitano…ho quindi le idee abbastanza chiare e spero di poter essere, se sarò, il miglior capitano possibile ».

Il roster dell’Italia-

Tommaso Barotto (Diavoli Rosa); Francesco Bergamasco (Pallavolo Padova); Pietro Bonisoli (Dello Volley); Stefano Cappadona (New Mater); Marco Fedrici (Trentino Volley); Diego Frascio, Lorenzo Magliano, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano); Gabriel Galiano (Pallavolo San Giustino); Luca Loreti (You Energy Volley); Pardo Mati (Modena Volley Punto Zero); Giacomo Selleri (Gabbiano T. Team); Marco Valbusa (Verona Volley); Manuel Hristov Zlatanov (GS. POR. Robur Costa2030).

Lo staff-

Vincenzo Fanizza (Primo Allenatore); Mario Di Pietro (Allenatore); Flavia Gaudenzi (Fisioterapista); Giuseppe Brogneri (Preparatore Atletico); Loris Palermo (Scout); Alex Boncompagni (Medico); Luca Mares (Team Manager).

I TORNEI DI QUALIFICAZIONE A EUROVOLLEYU22 2026-

POOL A (Cisterna di Latina, Italia): Italia, Danimarca, Inghilterra, Ucraina.

POOL B (Ankara, Tirchia): Repubblica Ceca, Germania, Serbia, Turchia.

POOL C (Samokov, Bulgaria): Bulgaria, Norvegia, Spagna, Olanda.

POOL D (Daugavpils, Lettonia): Croazia, Israele, Lettonia, Polonia.

POOL E (Rustavi, Georgia): Francia, Georgia, Irlanda, Lussemburgo.

IL CALENDARIO

11 LUGLIO

Ore 17: Ucraina-Danimarca

Ore 20.30: Italia-Inghilterra

12 LUGLIO

Ore 17: Danimarca-Inghilterra

Ore 20.30: Italia-Ucraina

13 LUGLIO

Ore 17: Inghilterra-Ucraina

Ore 20.30: Italia-Danimarca