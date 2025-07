Mondiali U.19 F: l'Italia batte il Giappone e giocherà per il 5° posto

OSIJEK (CROAZIA) - La nazionale under 19 femminile si giocherà il quinto posto ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento tra Serbia e Croazia. Le ragazze del DT Marco Mencarelli e di coach Roberta Maioli hanno infatti superato nel pomeriggio, alla SD Dvorana Gradski VRT Small Hall di Osijek (Croazia), per 3-2 (16-25, 25-20, 26-28, 25-22, 15-7) il Giappone nella semifinale playoff 5°-8° posto. Top scorer dell’incontro è stata la giapponese Chuganji con uno score finale di 28 punti.

Le azzurrine torneranno in campo per la finale 5°-6° posto domani, domenica 13 luglio alle ore 18.15, contro la Cina per l’ultimo match della rassegna iridata.

Italia che parte bene nel primo set conquistando un +3 sul 8-5, ma viene rimontata dal Giappone nella seconda metà del parziale (13-16, 14-21) e si deve arrendere sul 16-25.

Nella seconda frazione sono invece le giapponesi a conquistare il +3 sul 8-5 e, questa volta, sono le ragazze di Maioli a reagire (16-15, 21-19), per poi chiudere con il punteggio finale di 25-20.

Nel terzo set l’Italia si porta a +2 nel momento decisivo (21-19) dopo essere stata in svantaggio nella prima metà di frazione (7-8, 13-16), ma non riesce a sfruttare questa situazione e cede sul 26-28.

Quarto e quinto parziale nettamente in controllo per le azzurrine che non accusano il colpo dello svantaggio per due set a uno. L’Italia chiude la quarta frazione sul 25-22 e il tie-break sul 15-7.

Il tabellino-

ITALIA – GIAPPONE 3-2 (16-25, 25-20, 26-28, 25-22, 15-7)

ITALIA: Peroni 15, Quero 16, Spaziano 2, Tosini 17, Talarico 16, Caruso 11, Bonafede (L). Manda 1, Cornelli, Gordon. Guerra, Susio. All. Maioli.

GIAPPONE: Furukawa 4, Baba 19, Kono 4, Chuganji 28, Ogino 12, Yamashita 7, Tokumoto (L). Kessoku 5, Nakagawa, Toki. N.e. Miyajima, Okumo. All.Okamoto

ARBITRI: Vasileiadis Vasileios (GRE), Romano Fernando Andres (ARG)

Durata set: 23’, 24’, 31’, 29’, 13’ Tot: 121'

Italia: a 6, bs 6, mv 17, et 23

Giappone: a 7, bs 12, mv 7, et 29

I risultati delle azzurrine nella manifestazione-

Pool D

Italia-Cile 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

Italia-Belgio 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)

Italia-Tunisia 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

Italia-Cina 3-1 (13-25, 28-26, 27-25, 25-17)

Italia-Giappone 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-21)

Ottavi di finale

Italia – Argentina 3-1 (25-17, 22-25, 25-12, 25-12)

Quarti di finale

Italia – USA 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15)

Semifinale Playoff 5°-8° posto

Italia – Giappone 3-2 (16-25, 25-20, 26-28, 25-22, 15-7)