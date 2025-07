Qual.Europei U.22 M: l'Italia batte la Danimarca e stacca il pass

L’Italia scende in campo con il piglio giusto: primo tempo di Mati, fallo in attacco danese, ace ancora del centrale azzurro per il 4-1. La Danimarca accorcia le distanze e grazie all’attacco di Bisgaard prima, seguito dallo spunto di seconda intenzione del palleggiatore Hansen, si riporta a contatto (4-3). Sale poi in cattedra l’opposto azzurro Frascio: diagonale che trova il tocco a muro avversario, due ace consecutivi e l’Italia trova il nuovo break sul 7-3. Gli azzurri tentano la fuga: punto di Mati che ferma il punteggio sul 10-5, seguito dall’attacco vincente di Frascio per il +6 (11-5). Time out danese. Scossa per la formazione allenata da coach Bertelsen che con determinazione si riporta a -2 sul 13-11 costringendo coach Fanizza a fermare il gioco. La durata del parziale si protrae per dei problemi all’impianto d’illuminazione. Si torna in campo. Agli attacchi di F rascio ben risponde il solito opposto Bisgaard: la Danimarca aumenta il ritmo e trova il pareggio a quota 18-18. Momento decisivo del parziale per Magliano e compagni: spunto di Frascio, ace di Zlatanov e attacco di Magliano per il nuovo allungo Italia che trova il +3 sul 21-18. Mati al servizio aumenta e allunga sul 23-19. Sul finale Bisgaard mette paura (24-22) ma un attacco out danese ferma il risultato sul 25-22. Italia-Danimarca 1-0.

Buono inizio di seconda frazione di gioco per l’Italia; piazzato vincente del giovane schiacciatore azzurro Zlatanov, muro di Mati, attacco di Frascio per il 7-3. La Danimarca si avvicina me l’Italia scappa nuovamente via: ace di Hansen per il -3 (10-7), Frascio e Magliano fissano però il risultato sul 12-7. Time out chiamato da coach Bertelsen e al rientro in campo i danesi si riportano a -2: attacco di Zlatanov murato da Hansen per 14-12. Ai colpi azzurri Taiwo, Frascio e Zlatanov, rispondono Bisgaard, Anderesen e nuovamente l’opposto danese per il 17-15. Spunto di Frascio ben servito da Selleri, attacco out del capitano danese Thynebjerg e gli azzurri tentano l’allungo decisivo, 19-15. Ace di Frascio per il 21-16. Vantaggio che l’Italia ben amministra e sul finale la Danimarca cede il passo: due spunti vincenti di Zlatanov, errore al servizio dello schiacciatore Brinck per il 25-20 Italia. Gli azzurrini allungano sul 2-0.

Equilibrato l’inizio del terzo parziale: dopo esser stati fermi a quota 3, due muri consecutivi di Taiwo portano l’Italia sul 5-3. La Danimarca trova il pari (6-6) prima di cadere però nuovamente sotto i colpi azzurri: due servizi vincenti di Taiwo, attacco di Frascio, furbata di Zlatanov per il 10-6. Prosegue l’ottimo turno al servizio del centrale azzurro: qualche rotazione per la Danimarca, ma Mati sale in cattedra e mette a terra la palla del 13-7. L’Italia non si risparmia, non abbassa il ritmo e tiene sempre a distanza i rivali fissando il punteggio sul 17-11. Reazione di Bisgaard e compagni che accorciano le distanze (18-15) ma il punto di Taiwo, seguito da Frascio fissa il risultato 20-16. La Danimarca conquista altri due punti (22-20) e coach Fanizza è costretto al time out. Salgano i decibel del Palasport che spingono l’Italia alla volata finale: Diego Grascio trova il mani out (24-21), Anderson mura Zlatanov (24-22) e l’attacco di Zlatanov chiude il match sul 25-22.

Il tabellino-

ITALIA:– DANIMARCA 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

ITALIA: Taiwo 10, Zlatanov 11, Mati 10, Frascio 20, Magliano 2, Loreti (L). Selleri 1, Barotto. N.e. Bonisoli (L), Bergamasco, Fedrici, Galiano, Valbusa. All. Fanizza.

DANIMARCA: Hansen 3, Brinck 5, Madsen 3, Larsen, Bisgaard 18, Bassoe 2, Andersen 7, Petersen (L)., Behrend 1, Olsen. N.e.Thynebjerg, Eisenreich, Behrend. All. Bertelsen.

Arbitri: Dos Santos (IRL), Wijnstra (NED).

Durata: 28’, 25’, 29’ Tot: 82’

Italia: a 9, bs 16, mv 5, et 21

Danimarca: a 1, bs 14, mv 8, et 2

I risultati del torneo di qualficazione

11 LUGLIO

Ucraina-Danimarca 3-2 (25-16, 25-19, 23-25, 20-25, 18-16)

Italia-Inghilterra 3-0 (25-11, 25-20, 25-15)

12 LUGLIO

Danimarca-Inghilterra 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)

Italia-Ucraina 1-3 (23-25, 18-25, 25-21, 21-25)

13 LUGLIO

Inghilterra-Ucraina 1-3 (20-25, 26-24, 14-25, 15-25)

Italia-Danimarca 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)