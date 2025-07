VNL: Italia-Olanda senza storia, azzurri secondi

Gli azzurri oggi hanno messo a segno la decima vittoria ed arriva a 28 punti restando alle spalle soltanto del Brasile.

Nella sfida valida per la quarta e ultima giornata della Week 3 di VNL, nonostante il turnover operato dal CT che ha lasciato in panchina molti titolari, la nostra nazionale ha dominato il match dall'inizio alla fine.

Un percorso perfetto qui a Lubiana, dove nelle precedenti tre uscite l’Italia aveva raccolto tre importanti vittorie contro Serbia (3-0), Ucraina (3-2) e Slovenia (3-0).

Un ruolino di marcia che consente alla nazionale tricolore guidata da Ferdinando De Giorgi di chiudere come testa di serie numero 2 la fase a pool, in attesa ora di conoscere al termine delle altre gare odierne il quadro definitivo delle prime otto squadre, e relativi accoppiamenti nei quarti, che poi voleranno alle Finals di Ningbo, dal 30 luglio al 3 agosto.

Nella gara di oggi contro l’Olanda, allenata da Joel Banks, è arrivata dunque una nuova conferma da parte di Giannelli e compagni, che proietta la nazionale azzurra (consapevole del proprio valore) verso l’ultimo atto della manifestazione.

Gli azzurri faranno rientro domani mattina con un bus che partirà da Lubiana e raggiungerà Venezia intorno alle ore 10.30. L’Italia, poi, dopo qualche giorno di meritato riposo, si ritroverà giovedì 24 luglio a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, per un collegiale prima della partenza per la Cina fissata per sabato 26 luglio.

Tornando al match il CT De Giorgi ha schierato Sbertoli palleggiatore, Bovolenta opposto, Michieletto e Porro schiacciatori, Galassi e Gargiulo al centro con Pace libero. Dall’altra parte della rete il coach degli orange Banks ha scelto Berkhout palleggiatore, Ahyi opposto, Koops e Bak schiacciatori, Korenblek e Wiltenburg centrali e Klok libero.

Buonissima partenza dell’Italia nel primo set (6-2), con gli azzurri subito padroni del campo. Con il passare dei minuti, però, l’Olanda, trascinata dal suo opposto Ahyi, ha recuperato fino al -1 (8-7).

Gli azzurri, però, non ci hanno messo molto a trovare il break; prima un ace di Sbertoli, poi un attacco vincente di Bovolenta hanno portato il punteggio sull’11-7, costringendo il coach dell’Olanda a spendere il primo time-out a disposizione. A questo punto l’Italia ha continuato a comandare il gioco. Nelle fasi conclusive una serie di azioni ben giocate dagli azzurri ha permesso di chiudere il primo set sul 25-14 con un muro vincente di Gargiulo (4 punti e 1 muro per lui).1-0 tra Italia e Olanda.

Avvio di secondo set più equilibrato, con le due formazioni a stretto contatto (4-4, 7-7). L’ace di Michieletto ha regalato il +2 (9-7) e, con il proseguire delle azioni, le due nazionali si sono alternate al comando (11-12, 14-13). Nella fase centrale, però, l’Italia è riuscita a rompere l’equilibrio e ha piazzato l’allungo (21-18), rivelatosi poi decisivo per il conclusivo 25-22, firmato da Luca Porro.

In avvio di terzo set ha fatto il suo ingresso in campo anche Mattia Bottolo. Il copione in questa fase non è sembrato cambiare con l’Italia costantemente avanti (8-4). Nel corso set set spazio anche a X. Nella fase centrale l'Italia ha gestito al meglio il cospicuo vantaggio (12-7) e si è involata verso la vittoria numero dieci della fase a intercontinentale con un definitivo 25-19.

I protagonisti-

Riccardo Sbertoli (Italia)- « Ci siamo impegnati tanto per arrivare a questo risultato durante questa competizione, per arrivare nel miglior modo possibile alle finals. Anche oggi ci tenevamo a chiudere in bellezza e penso che lo abbiamo fatto, ci siamo divertiti tanto all'interno del campo e speriamo di aver fatto divertire. In campo c'è stata una gran bella atmosfera, penso si vedesse. La gente era concentrata ma anche serena, libera, è riuscita a esprimere una bella pallavolo, secondo me, di buon livello. Quello che abbiamo trasmesso oggi è stato qualcosa di bello e importante. Adesso riposiamo qualche giorno e poi ci lanciamo nel nostro secondo obiettivo di questa prima parte; il primo era quello di raggiungere le finals per poter giocare contro i migliori e il secondo è che una volta che giochi contro i migliori cercheremo di battere i migliori ».

Il tabellino-

ITALIA – OLANDA 3-0 (25-13, 25-22, 25-19)

ITALIA: Sbertoli 2, Michieletto 4, Gargiulo 8, Bovolenta 12, Porro 13, Galassi 6, Pace (L), Bottolo 6. N.e. Giannelli, Balaso, Rychlicki, Lavia, Anzani, Caneschi, All. De Giorgi

OLANDA: Berkhout 1, Koops 4, Wiltenburg 6, Ahyi 13, Bak 6, Korenblek 6, Klok (L), Keemink, Meijs, De Groot 1. N.e. Van Der Ent, Plak, Tuinstra, Martinez. All. Banks

ARBITRI: Erdal (TUR),Olivier (FRA)

Durata: 20’, 25’, 26'. Tot: 61’

Italia: a 4, bs 14, mv 8, et 17

Olanda: a 2, bs 18, mv 6, et 24

I risultati degli azzurri a Lubiana

16 luglio, Italia-Serbia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16)

17 luglio, Italia-Ucraina 3-2 (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10)

19 luglio, Italia-Slovenia 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)

20 luglio, Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-22, 25-19)

Pool 8 (Lubiana, Slovenia) – 16-20 luglio

Mercoledì 16 luglio: Ucraina-Olanda 3-2 (25-21, 20-25, 20-25, 26-24, 15-13); Italia – Serbia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16), ; Canada-Slovenia 1-3 (25-21, 21-25, 19-25, 21-25)

Giovedì 17 luglio: Italia -Ucraina 3-2 (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10) ; Olanda-Slovenia 0-3 (22-25, 20-25, 15-25)

Venerdì 18 luglio: Ucraina-Serbia 0-3 (22-25, 19-25, 17-25); Olanda-Canada 0-3 (22-25, 20-25, 15-25)

Sabato 19 luglio: Serbia-Canada 3-1 (15-25, 25-22, 25-18, 25-22); Italia-Slovenia 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)

Domenica 20 luglio: Ucraina-Canada 1-3 (21-25, 37-25, 29-31, 21-25); Italia - Olanda 3-0 (25-13, 22-25, 25-19) ; ore 20:30 Serbia-Slovenia