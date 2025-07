VNL Finals: le azzurre sono arrivate in Polonia

LODZ (POLONIA)- Questo pomeriggio le azzurre sono approdate a Lodz dove dal 23 al 27 luglio si svolgerà l’ultimo atto della prestigiosa competizione internazionale. Capitan Danesi e compagne, detentrici del titolo (conquistato a Bangkok nel 2024), affronteranno gli Stati Uniti mercoledì 23 luglio alle ore 16:30 nel primo match ad eliminazione diretta dell’estate. nell’imponente Atlas Arena (13mila posti a sedere) di Lodz. In caso di vittoria l’Italia incrocerebbe in semifinale la vincente del quarto tra le padrone di casa della Polonia e la Cina. Dall’altra parte del tabellone, invece, Brasile e Germania si affronteranno per un posto in semifinale contro una tra Turchia e Giappone.