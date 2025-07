EYOF: le azzurrine vincono il secondo match

SKOPJE (MACEDONIA) - La nazionale femminile del tecnico Roberta Maioli, impegnata nella diciottesima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF) in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia), dopo la vittoria di ieri all’esordio per 3-0 sulla Macedonia del Nord, oggi ha superato la Turchia con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-17, 14-25, 25-16). Le azzurrine torneranno in campo per la terza e ultima partita della pool A domani alle ore 12 contro la Slovenia.