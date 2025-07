Mondiali U19: l’Italia batte l’Egitto 3-0

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Dopo la vittoria di ieri contro la Tunisia, gli azzurrini di Francesco Conci hanno rifilato un netto 3-0 (25-19, 25-19, 25-18) all’Egitto, centrando così il secondo successo consecutivo nella rassegna iridata di categoria. Importante conferma dunque per la giovane formazione azzurra, scesa quest’oggi in campo determinata e vogliosa di ottenere la massima vittoria; Benacchio e compagni si sono infatti imposti con autorità lasciando ben poche speranze alla formazione nord africana, sempre sotto e incapace di trovare le giuste contromisure per impensierire la squadra azzurra. Nonostante la sconfitta top scorer del match è stato l’egiziano Mohamed Abu-Gabel con 14 punti messi a segno; migliori marcatori in casa azzurra Manuel Zlatanov (12) e Jacopo Tosti (10). Domani, domenica 27 luglio, l’Italia osserverà un giorno di riposo prima di tornare in campo lunedì 28 alle ore 14 contro la Spagna, formazione momentaneamente al comando della Pool C grazie alle vittorie ottenute contro Iran, Egitto e Polonia.

LA CRONACA –

È stato l’Egitto a portarsi sopra a inizio prima frazione di gioco; la formazione nord africana ha infatti tentato l’allungo (1-3, 3-5, 4-6) ma sono stati bravi gli azzurrini a recuperare subito lo svantaggio, a fissare il risultato in parità a quota 7 e trovare il contro break sul 10-7. La formazione egiziana si è prontamente rimessa in scia e con buona lucidità ha ritrovato il pareggio sul 10-10 e 12-12; momento del secondo tentativo di fuga degli azzurri (15-12) e questa volta gli atleti di Conci sono stati bravi a tenere il vantaggio per tutta la durata del parziale (18-14, 20-16). Nessuna sbavatura per l’Italia nel finale (23-17) che con l’attacco di Tosti ha chiuso il set sul 25-19. Anche l’inizio del secondo parziale ha visto le due squadre stare a contatto e passare dal 3-3, 5-5 e 8-8. Con maturità e lucidità la formazione tricolore ha poi ritrovato il comando del gioco passando sopra sull’11-8, e a metà frazione di gioco il vantaggio azzurro è aumentato a +4 sul 15-11. Forte del vantaggio acquisito l’Italia non si è fermata, l’Egitto ha fatto fatica a rimanere agganciato a la distanza tre le due formazioni è aumentata fino sul 21-14. Sul finale gli azzurrini sono rimasti lucidi; un servizio a rete degli egiziani ha poi decretato la fine del parziale, chiuso in favore dell’Italia 25-19. Terzo set in discesa per gli atleti di Conci. Fin dalle prime battute gli azzurrini hanno infatti preso le redini del gioco in mano (3-1, 5-2, 7-4). L’Egitto, sempre sotto, è riuscito a tornare a contatto sul 9-8 e sul 10-9 prima di esser ancora una volta staccato dagli azzurrini, bravi ad imporre il proprio ritmo, a conquistare nuovamente l’allungo e a fissare il punteggio a +5 sul 15-10. Vantaggio ben amministrato (18-11) e mai messo a rischio dall’Italia (20-12). Nel finale un attacco dell’azzurro Tosti (24-16), seguito da una diagonale vincente di Bertoncello hanno chiuso il match sul 25-18. Italia-Egitto 3-0.

IL TABELLINO-

ITALIA-EGITTO 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

ITALIA: Argilagos 5, Zlatanov 12, Ciampi 2, Argano 9, Giani 6, Tosti 10, Basso (L). Benacchio 3, Porro, Romano, Bertoncello 1. N.e. Garello. All. Conci.

EGITTO: Omr Magdi 3, Mohamed El-Saied 2, Hamza 5, Mohamed Abu-Gabel 14, Khaled 2, Ahmed 7, Mohand Mohamed (L). Omr Ahmed, Mohamed Naser, Omr Wael Ali, Mostafa 2, Zeyad 2. All. Moslihy.

Durata: 21', 20', 20'.

Italia: a 5, bs 14, mv 1, et 19.

Egitto: a 1, bs 15, mv 2, et 27.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

Italia-Polonia 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

Italia-Tunisia 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

Italia-Egitto 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

28/07, ore 14: Italia-Spagna

29/07, ore 14: Italia-Iran