VNL Finals: l'Italia è arrivata in Cina

NINGBO (CINA)- Questa sera alle ore 21.30 locali, la Nazionale italiana maschile è atterrata all’aeroporto di Ningbo, Cina, iniziando così la propria avventura nelle Finals di Volleyball Nations League in programma da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto. La nazionale tricolore ha chiuso le tre week di VNL con dieci vittorie e il secondo posto nella classifica generale e incontrerà nei quarti di finale Cuba mercoledì 30 luglio alle ore 9 italiane (le 15 locali). La partita sarà trasmessa in diretta sulle piattaforme DAZN e VBTV. In caso di passaggio del turno l’Italia di Ferdinando De Giorgi incrocerebbe in semifinale la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la Slovenia. Dall’altra parte del tabellone, invece, il Brasile affronterà nei quarti di finale i padroni di casa della Cina, mentre la Polonia giocherà con il Giappone. Martedì 29 luglio alle ore 9 locali (le 3 del mattino in Italia) è in programma presso il Radisson Hotel la conferenza stampa di presentazione delle finaliste della VNL 2025. In rappresentanza dell’Italia parteciperà il capitano Simone Giannelli.