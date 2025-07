TASHKENT (UZBEKISTAN)- La nazionale under 19 maschile centra la terza vittoria in quattro gare ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan). I ragazzi del tecnico Conci hanno infatti superato nel pomeriggio con il punteggio di 3-1 (22-25, 31-29, 25-17, 29-27) la Spagna. Top scorer dell’incontro l’azzurrino Manuel Zlatanov con 27 punti a referto, seguito dallo spagnolo Cesar Irache con 25. Per l’Italia si tratta della terza vittoria consecutiva nella pool C dopo le precedenti contro Tunisia ed Egitto; l’unica sconfitta nel girone rimane la partita d’esordio, persa al tie-break contro la Polonia. Gli azzurrini torneranno in campo domani, martedì 29 luglio sempre alle ore 14, per la delicata sfida contro l’Iran che chiuderà la pool.

LA CRONACA-

Nel primo set è la Spagna a comandare; dopo una breve parità iniziale (4-4) le furie rosse staccano subito l’Italia che fatica a rimontare (5-8, 6-10, 8-11) prima e (12-15, 20-22) dopo. Un attacco di Cesar Irache chiude il parziale per gli spagnoli alla seconda palla set utile (22-25). La seconda frazione è caratterizzata dall’equilibrio in tutta la sua durata. Le compagini giocano sempre punto a punto (4-4, 7-7, 10-10) nella prima parte e (13-13, 15-15, 21-21) nella seconda. Gli azzurrini non sfruttano il primo set point sul 24-23 e la partita va ai vantaggi; una vera e propria battaglia che alla fine sorride all’Italia (31-29). I ragazzi di Conci rimangono concentrati dopo aver centrato la parità di set e, nel terzo parziale, comandano in lungo e in largo. Arrivati al +8 sul 18-10 e sul 22-14 devono dunque solo amministrare fino alla chiusura della frazione (25-17). Gli spagnoli non abbandonano mentalmente la partita e nel quarto set mettono in campo una prestazione grintosa e determinata. Come nel secondo parziale le formazioni se la giocano punto a punto e arrivano alla fase decisiva in parità (19-19, 23-23). Ai vantaggi l’Italia annulla tre palle set e alla prima occasione buona chiude i giochi grazie a un attacco in diagonale out degli avversari (29-27).

IL TABELLINO-

ITALIA-SPAGNA 3-1 (22-25, 31-29, 25-17, 29-27)

ITALIA: Giani 7, Tosti 10, Argilagos 7, Zlatanov 27, Ciampi 1, Argano 15, Basso (L). Benacchio 6, Porro 1, Garello, Romano, Bertoncello 3. All. Conci.

SPAGNA: Garcia 7, Canadas 10, Irache 25, Tugores 11, Okafor 14, Gomez, Barrasa (L). Dezzutere, Rejon 3, Rios, Kunda, Miguel. All. Mosquera.

Arbitri: Dodd Jason (CAN), Afshin Narges (IRI)

Durata set: 25', 30', 21', 27’.

Italia: a 5, bs 14, mv 1, et 19.

Spagna: a 1, bs 15, mv 2, et 27.

IL GIRONE DELL’ITALIA-

POOL C: Italia, Iran, Egitto, Tunisia, Polonia, Spagna.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

Italia-Polonia 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

Italia-Tunisia 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

Italia-Egitto 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

Italia-Spagna 3-1 (22-25, 31-29, 25-17, 29-27)

29/07, ore 14: Italia-Iran

*orari di gioco italiani