Mondiali U19: l’Italia vince 3-0 con la Finlandia

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Vittoria netta per la nazionale under 19 maschile nella semifinale playoff 5°-8° posto dei Campionati del Mondo di Tashkent (Uzebekistan). Gli azzurrini di Francesco Conci, infatti, dopo la sconfitta rimediata ieri contro la Francia nei quarti di finale (QUI la notizia), hanno inflitto un secco 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) alla Finlandia. I migliori realizzatori dell’incontro sono stati l’azzurrino Andrea Giani insieme ai due finlandesi Vanhatupa e Viljamaa, tutti con 11 punti messi a segno. L’Italia disputerà la finale 5°-6° posto domani, domenica 3 agosto (orario da definire), contro la Bulgaria; formazione che si è arresa alla Spagna, nei quarti di finale, solamente al tie-break e ha successivamente sconfitto la Corea del Sud per 3-0 (25-17, 25-23, 25-21) nell’altra semifinale playoff 5°-8° posto.

La cronaca-

L’Italia non ha staccato la spina dopo i quarti di finale persi contro la Francia e parte subito aggressiva nel primo set (8-5, 16-13). Nel momento decisivo gli azzurrini si portano a +4 sul 21-17 e amministrano il vantaggio fino al 25-19 conclusivo. Stesso copione nella seconda frazione; la Finlandia non riesce a tenere il ritmo di Benacchio e compagni che staccano subito gli avversari (8-4, 16-10). Il 2-0 arriva sul 25-20. Nel terzo parziale il copione non cambia. I ragazzi di Francesco Conci mantengono la stessa cattiveria dei precedenti set e si portano sul 21-18. La Finlandia tenta con le ultime energie una rimonta finale che non è però sufficiente per portare il match al quarto set. 25-23 finale e pratica finlandese archiviata.

Il tabellino-

ITALIA-FINLANDIA 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

ITALIA: Giani 11, Benacchio 10, Argilagos 6, Zlatanov 10, Tosti 3, Argano 8, Basso (L). Porro, Ciampi 5, Romano, Bertoncello. N.e.: Garello. All. Conci

FINLANDIA: Kuukasjarvi, Vanhatupa 11, Kolehmainen 1, Viljamaa 11, Vesanen 10, Ruohola 3, Salmijarvi (L). Huikari, Puhakka, Ahvenjarvi 3, Kaijanto, Siika-aho. All. Keskisipila.

Arbitri: Ewald Mathias (GER), Bobadilla Junca German (COL)

Durata set: 24', 24', 26'.

Italia: a 2, bs 6, mv 11, et 19.

Finlandia: a 1, bs 14, mv 4, et 22.

I risultati-

FASE A GIRONI

Italia-Polonia 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

Italia-Tunisia 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

Italia-Egitto 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

Italia-Spagna 3-1 (22-25, 31-29, 25-17, 29-27)

Italia-Iran 3-1 (25-16, 26-28, 26-24, 25-17)

OTTAVI DI FINALE

Italia-Uzbekistan 3-0 (25-18, 25-14, 25-14)

QUARTI DI FINALE

Italia-Francia 1-3 (22-25, 25-21, 30-32, 18-25)

PLAY OFF 5°-8° POSTO

Italia-Finlandia 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

FINALE 5°-6° POSTO

3/08, orario da definire: Italia-Bulgaria

*orari di gioco italiani