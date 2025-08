Mondiali U19: l’Italia chiude al quinto posto

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Chiude al quinto posto la nazionale under 19 maschil e impegnata nei Campionati del Mondo di Tashkent (Uzbekistan). Gli azzurrini di Francesco Conci infatti, nel loro ultimo impegno della rassegna iridata, hanno affrontato e superato con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-19, 25-19, 25-20) la Bulgaria nella finale 5°-6° posto. Top scorer della gara il bulgaro Velichkov con 24 punti messi a segno. Per l’Italia, doppia cifra per Giani (16) e Argano (14).

La cronaca-

Convincente vittoria per l’Italia che chiude il suo percorso in Uzbekistan al quinto posto. La gara si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si affrontano punto su punto. Poi, è la Bulgaria ad alzare la testa e a provare un primo allungo. L’Italia è costretta a rincorrere gli avversari che si portano prima a +3 (16-13) e poi a +4 (21-17). Con autorità, la Bulgaria chiude il primo set a proprio favore con il punteggio di 25-21. Nei parziali successivi, ecco la reazione dell’Italia, che prima pareggia i conti e poi si aggiudica la sfida. Dopo un botta e risposta, è la Bulgaria a condurre per larghi tratti il gioco (8-7 prima, 16-15 poi). L’Italia approfitta del momento di difficoltà degli avversari e ribalta il risultato (21-18), chiudendo poi la partita a +6, 25-19. Nel terzo parziale il copione non cambia. Dopo un primo allungo dei bulgari, è ancora una volta l’Italia ad avere la meglio. Gli azzurrini di Conci prendono in mano le redini del gioco, costringendo la Bulgaria a mollare la presa (25-19). Nel quarto ed ultimo set, è la nazionale bulgara a prendere l’iniziativa. I ragazzi di Zhivkov impongono un ritmo alto alla gara. Poi, nella fase centrale, l’Italia riprende fiducia nei propri mezzi e con un guizzo decisivo sorpassa gli avversari, chiudendo il set e la gara 25-20.

Il tabellino-

ITALIA-BULGARIA 3-1 (21-25, 25-19, 25-19, 25-20)

ITALIA: Argano 14, Giani 16, Benacchio 8, Argilagos 3, Zlatanov 5, Tosti 3, Basso (L). Porro 1, Ciampi 7, Garello, Romano, Bertoncello 8. All. Conci

BULGARIA: Manolev 5, Toktov 5, Uzunov, Velichkov 24, Nikolaev 7, Marinov 10, Tiholov (L). Petkov, Mihovski 2, Marinski 4, Peychinov. N.e.: Konstantinov. All. Zhivkov.

Arbitri: Beltre Dias Jose (DOM), Bensimon Royi Rafi (ISR)

Durata set: 23', 22', 24', 24’.

Italia: a 5, bs 17, mv 5, et 26.

Bulgaria: a 4, bs 16, mv 9, et 31.

I risultati degli azzurrini-

FASE A GIRONI

Italia-Polonia 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

Italia-Tunisia 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

Italia-Egitto 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

Italia-Spagna 3-1 (22-25, 31-29, 25-17, 29-27)

Italia-Iran 3-1 (25-16, 26-28, 26-24, 25-17)

OTTAVI DI FINALE

Italia-Uzbekistan 3-0 (25-18, 25-14, 25-14)

QUARTI DI FINALE

Italia-Francia 1-3 (22-25, 25-21, 30-32, 18-25)

PLAY OFF 5°-8° POSTO

Italia-Finlandia 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

FINALE 5°-6° POSTO

3/08, ore 13: Italia-Bulgaria 3-1 (21-25, 25-19, 25-19, 25-20)