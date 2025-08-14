Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Velasco ha scelto le 14 per il Mondiale

Dopo due settimane di intenso lavoro tra Cavalese e Milano, il CT ha sciolto le riserve diramando l'elenco delle giocatrici che prenderanno parte in Thailandia, dal 22 agosto al 7 settembre, alla rassegna iridata. Omoruyi prende il posto di Degradi
2 min
VelascoMondialiThailandia
Velasco ha scelto le 14 per il Mondiale

MILANO- Definito il roster italiano che prenderà parte al Campionato del Mondo 2025 di pallavolo femminile in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Dopo due settimane di intenso lavoro tra Cavalese e Milano, il CT Julio Velasco ha ufficializzato la lista delle 14 azzurre che voleranno in Thailandia. L’Italia, dopo tre giorni di break, si ritroverà al Centro Pavesi lunedì 18 agosto per poi partire martedì 19 agosto alla volta di Phuket dove capitan Danesi e compagne faranno il proprio esordio mondiale il 22 agosto alle ore 15:30 italiane contro la Slovacchia.  

La lista delle 14 azzurre per il Campionato del Mondo 2025-

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Lo staff tecnico azzurro-

Julio Velasco (Commissario Tecnico) 
Massimo Barbolini (Secondo Allenatore) 
Juan Manuel Cichello (Terzo Allenatore) 
Pietro Muneratti (Preparatore Atletico) 
Massimiliano Taglioli (Scoutman) 
Emanuela Longa (Medico) 
Francesco Bettalico (Fisioterapista) 
Maira Di Vagno (Fisioterapista) 
Marcello Capucchio (Team Manager)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere