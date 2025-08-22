Mondiali U 21 Maschili: l'Italia supera la temibile Ucraina

JIANGMEN (CINA)- Buona anche la seconda per l'Italia di Vincenzo Fanizza ai Mondiali Under 21 Maschile che si stanno giocando a Jiangmen in Cina. Gli azzurrini, pur con qualche difficoltà, hanno superato 3-0 (25-20, 25-23, 28-26) l'Ucraina bissando il successo di ieri centrato contro l'Indonesia. La nostra nazionale è venuta a capo di una gara certamente non semplice contro una delle formazioni più forti presenti in questa rassegna iridata giovanile, che aveva battuto l’Italia nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei Under 22 disputato a Latina lo scorso 17 luglio. Oggi gli azzurrini hanno offerto una buona prestazione che ha permesso loro di condurre e imporre il proprio gioco per buona parte del match. Top scorer del match è stato Tommaso Barotto con 18 punti.
La Nazionale italiana tornerà nuovamente in campo domani, sabato 23 agosto, alle ore 14, per affrontare la Francia nel terzo match della Pool D.
Nel primo set i ragazzi di Fanizza hanno approcciato bene e sono passati per primi in vantaggio (3-1). Con il proseguire delle azioni è stato l'equilibrio a farla da padrone, con le due squadre sempre a contatto (8-8, 9-9) e con gli azzurrini che si sono poi portati sul +2 (11-9). L’Italia, a questo punto, ha continuato a essere lucida e a giocare una buona pallavolo (16-13, 20-16). Nel finale la nazionale tricolore ha ben amministrato il vantaggio fino al 25-20 conclusivo, grazie all’attacco vincente di Barotto, che ha decretato il meritato 1-0.
Avvio di secondo set a favore dell'Ucraina, che è partita subito forte sullo 0-4, costringendo la panchina azzurra a spendere un time-out. Al rientro in campo l'Italia ha ripreso subito le misure e trovato il pareggio (4-4). A questo punto si è innescata una serrata lotta punto a punto, con le due squadre che si sono alternate al comando (8-7, 9-10). Nella fase centrale del set, però, è stata l'Ucraina a piazzare il break e portarsi sul +3 (13-16); la partita è cresciuta di intensità ed entrambe le squadre hanno mostrato un alto livello di pallavolo con l’Italia brava a trovare il punto del pareggio sul 21-21 (che a costretto la panchina ucraina a chiamare il time out) e il successivo sorpasso 22-21. Nel finale l’Italia ha primo trovato un muro vincente (24-22) e poi hanno sfruttato al meglio la seconda palla set che è valsa il punto del (25-23). Italia 2, Ucraina 0. In questo set l’Italia ha chiuso con ben 6 muri vincenti e 1 ace.
Il terzo parziale è iniziato con l’Italia che ha continuato a spingere forte, portandosi in vantaggio (9-7). Il prosieguo ha visto ancora una volta una serrata lotta punto a punto, con gli azzurrini avanti sempre con vantaggi minimi (14-13). L’Italia ha poi trovato il break (17-15), costringendo la panchina ucraina a interrompere il gioco con un time-out. Al rientro in campo la nazionale tricolore ha continuato a spingere (21-18); ma nelle battute successive l’Ucraina ha trovato il pari 23-23 e il successivo sorpasso (23-24). Nel finale l’Italia dopo aver annullato due palle set ha chiuso ai vantaggi 28-26 che è valso il 3-0 conclusivo.
Il tabellino-
ITALIA -UCRAINA 3-0 (25-20, 25-23, 28-26)
ITALIA: Magliano 13, Mati 7, Barotto 19, Zlatanov 11, Taiwo 4, Mariani, Loreti (L). Giani. N.e: Frascio, Selleri, Valbusa Fedrici. All. Fanizza
UCRAINA: Dehtiar 5, Boyko Y. 8, Chelenyak 8, Tonkonoh 6, Shteryk 4, Chervatyuk 9, Dzhul (L). Karvatskyi 1, Horobets 1, Boyko O. 11. N.e: Svyrydov, Kuts. All. Kapelus.
ARBITRI: Szydlowski Robert Karol (AUS), Park Jung (USA)
Durata set: 22’, 26’, 29’ Tot:77’
Italia: a 1, bs 13, mv 11, et 21.
LA POOL DELL’ITALIA
POOL D: Italia, Argentina, Tunisia, Francia, Ucraina, Indonesia.
I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA POOL D-
Italia-Indonesia 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)
Italia-Ucraina 3-0 (25-20, 25-23, 28-26)
23 agosto, ore 14: Italia-Francia
25 agosto, ore 14: Italia-Tunisia
26 agosto, ore 14: Italia-Argentina