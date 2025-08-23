Grave infortunio alla mano per Daniele Lavia

VERONA-Lo schiacciatore azzurro Daniele Lavia ha subìto oggi a Verona un trauma da schiacciamento alla mano destra per una caduta accidentale.
E’ stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario della Nazionale e sottoposto ad accertamenti specifici che hanno evidenziato fratture scomposte ed esposte a carico delle falangi del quarto e quinto dito.
Si è reso quindi necessario un intervento chirurgico in urgenza, effettuato immediatamente dal dottor Corain e dal dottor Giardini presso il reparto di Chirurgia della mano dell’Ospedale Borgo Trento di Verona.
L’intervento di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano è tecnicamente riuscito, l’arto è stato immobilizzato con tutore dedicato e il giocatore, che dunque non parteciperà alla rassegna iridata in programma nelle Filippine, potrà iniziare il percorso riabilitativo tra due settimane circa.
E’ stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario della Nazionale e sottoposto ad accertamenti specifici che hanno evidenziato fratture scomposte ed esposte a carico delle falangi del quarto e quinto dito.
Si è reso quindi necessario un intervento chirurgico in urgenza, effettuato immediatamente dal dottor Corain e dal dottor Giardini presso il reparto di Chirurgia della mano dell’Ospedale Borgo Trento di Verona.
L’intervento di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano è tecnicamente riuscito, l’arto è stato immobilizzato con tutore dedicato e il giocatore, che dunque non parteciperà alla rassegna iridata in programma nelle Filippine, potrà iniziare il percorso riabilitativo tra due settimane circa.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali