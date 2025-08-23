Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Grave infortunio alla mano per Daniele Lavia

Lo schiacciatore della nazionale a seguito di una caduta accidentale ha riportato fratture scomposte ed esposte a carico delle falangi del quarto e quinto dito
1 min
LaviaVerona
Grave infortunio alla mano per Daniele Lavia
VERONA-Lo schiacciatore azzurro Daniele Lavia ha subìto oggi a Verona un trauma da schiacciamento alla mano destra per una caduta accidentale.
E’ stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario della Nazionale e sottoposto ad accertamenti specifici che hanno evidenziato fratture scomposte ed esposte a carico delle falangi del quarto e quinto dito.
Si è reso quindi necessario un intervento chirurgico in urgenza, effettuato immediatamente dal dottor Corain e dal dottor Giardini presso il reparto di Chirurgia della mano dell’Ospedale Borgo Trento di Verona.
L’intervento di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano è tecnicamente riuscito, l’arto è stato immobilizzato con tutore dedicato e il giocatore, che dunque non parteciperà alla rassegna iridata in programma nelle Filippine, potrà iniziare il percorso riabilitativo tra due settimane circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere